Universitários entram em choque com polícia em BH Estudantes de uma faculdade particular entraram em confronto com policiais militares na noite de ontem, em Belo Horizonte. Protestando contra mudanças no modelo pedagógico, alunos da Faculdade Pitágoras decidiram fechar uma das pistas da avenida em frente à unidade, no bairro Gutierrez, região oeste da capital mineira. Para liberar a via, a PM foi acionada. Pelo menos 500 estudantes que se aglomeravam em frente à faculdade foram dispersos com bombas de gás e tiros de borracha. Estudantes denunciaram que foram agredidos pelos policiais, que chegaram a invadir o prédio da instituição.