Urso polar com dor de dente passa por cirurgia na Escócia

Walker pesa 240 quilos aos dois anos de idade

Um urso polar teve de passar por uma cirurgia para arrancar um dente, depois que os veterinários do Highland Wildlife Park, na Escócia, descobriram que o animal estava sofrendo dores.

O urso estava com o rosto inchado, e como antibióticos não fizeram efeito, os veterinários decidiram sedar o animal de 240 quilos para fazer o tratamento dentário.

Foi preciso reunir uma equipe de dez pessoas para levantar Walker, de dois anos, e colocá-lo na mesa feita com pacotes de feno, para suportar o peso do animal.

Uma porta-voz do parque disse que o dente problemático estava escurecido, provavelmente porque se quebrou acidentalmente quando ele ainda era um bebê. O dente acabou tendo de ser arrancado.

"É complicado, mas é algo que fazemos em zoológicos rotineiramente. Só que quando você está lidando com algo desse tamanho, não é odontologia, é mais parecido com carpintaria", brincou o gerente do parque Douglas Richardson.

'Recuperação total'

A operação durou quatro horas e foi realizada por quatro veterinários, entre eles um especialista em odontologia. Segundo os funcionários do parque, Walker já estava comendo e andando normalmente no dia seguinte.

Walker chegou ao Highland Wildlife Park em novembro de 2010, transferido do Zoológico de Rhenen, na Holanda, e no futuro deve fazer parte do programa de procriação de ursos polares em cativeiro da Sociedade Zoológica Real da Escócia.

O jovem macho atualmente divide uma área de 40 mil metros quadrados com Mercedes, uma fêmea que tem cerca de 30 anos de idade e chegou ao Zoológico de Edimburgo em 2009.

Os dois ursos polares tiveram alguns problemas de convivência no início, mas, segundo os tratadores, estariam começando a se aproximar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.