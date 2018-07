Usuários de fretados voltam a fechar avenidas em SP

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 150 pessoas participaram do protesto na Avenida Tiradentes. Na Ricardo Jafet, o número de manifestantes não foi contabilizado. As manifestações foram pacíficas, segundo a PM, e os policiais estavam nos locais para controlar os manifestantes. A PM não soube informar se alguém chegou a ser detido. Por causa das interdições, as lentidões nas vias ficaram piores. Os manifestantes também chegaram a fazer protesto nas avenidas Professor Fonseca Rodrigues, em Pinheiros, e Chucri Zaidan, na zona sul.