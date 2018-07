Vai a 114 total de casos de gripe suína no Brasil O boletim do Ministério da Saúde registrou ontem um total de 114 pessoas infectadas pelo vírus A (H1N1) no Brasil. Até as 12 horas de ontem, haviam sido confirmados 109 casos da doença. Com a confirmação, os casos confirmados no País são: São Paulo (41), Santa Catarina (26), Minas Gerais (19), Rio de Janeiro (15), Tocantins (4), Distrito Federal (3), Espírito Santo (2), Mato Grosso (2), Bahia (1) e Rio Grande do Sul (1).