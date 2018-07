Vaticano terá seu próprio canal no Youtube O Vaticano terá em breve seu próprio canal no site de compartilhamento de vídeos YouTube, onde os fiéis católicos ou curiosos poderão assistir ao papa Bento 16 ou a eventos da Igreja, afirmou uma fonte do Vaticano neste sábado. Detalhes do acordo devem ser apresentados na sexta-feira em uma coletiva de imprensa com autoridades do Vaticano, bem como Henrique de Castro, diretor administrativo de soluções midiáticas do Google, que detém o YouTube. A iniciativa envolverá o Google, o Centro de Televisão do Vaticano e a Rádio do Vaticano. A parceria marcará a imersão mais profunda da sede da Igreja Católica na mídia. O Vaticano lançou seu próprio site, www.vatican.va, em 1995. (Por Philip Pullella)