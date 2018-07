Vazamento de óleo fecha pista do Santos Dumont

A pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, está fora de operação na manhã desta quinta-feira, 24. Por volta de 2h30, uma máquina que fazia o procedimento de desemborrachamento da pista - retirada de pedaços de borracha produzidos pelos pneus dos aviões - teve um vazamento de óleo, pondo em risco as operações de pouso e decolagem no local.

Segundo a Infraero, a pista já está sendo limpa e a retomada normal das atividades na pista principal deverá ocorrer por volta de meio-dia. Durante a manhã, os pousos e decolagens estão sendo realizados a partir da pista auxiliar do Santos Dumont, sem provocar atrasos conforme a assessoria.

Ainda conforme a Infraero, apenas algumas aeronaves da companhia Gol não conseguem operar na pista auxiliar do aeroporto. Até as 8h30, quatro voos da Gol foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. O deslocamento para o Galeão, que fica na Ilha do Governador, a 14 km de distância, está sendo organizado pela própria companhia aérea.