Venezuela e Mercosul compensam corte dos EUA--Morales O presidente boliviano, Evo Morales, anunciou nesta terça-feira que vai suspender as medidas legais contra o corte de benefícios comerciais oferecidos pelos Estados Unidos a seu país, com a esperança de que o futuro presidente norte-americano reverta a decisão. Morales também comemorou a solidariedade da Venezuela e dos países do Mercosul, que se comprometeram a absorver volumes desses embarques em decisão tomada durante encontro de líderes latino-americanos e do Caribe realizado na Costa do Sauípe, balneário localizado a cerca de 100 km de Salvador, na Bahia. Os Estados Unidos suspenderam os benefícios nesta semana com a alegação de que a Bolívia não está cooperando na luta contra o tráfico de cocaína. Em setembro, o país fez um alerta após Morales expulsar o embaixador norte-americano em La Paz. Morales, um dos vários líderes latino-americanos que costuma ter atritos com Washington, acusou os Estados Unidos de "vingança política", citando provas de que a Bolívia fez mais do que outros países da região para combater as drogas. "A Bolívia preparou um processo internacional para forçar o cumprimento das regras, mas decidiu suspendê-lo, confiante de que o presidente eleito, senhor Obama, possa reparar essa injustiça, essa vingança política", disse Morales, referindo-se ao presidente eleito dos EUA, Barack Obama. Morales aposta em mudanças diplomáticas por parte do novo presidente norte-americano. "Todos esperam que haja mudanças. Esperamos que essas mudanças possam estar garantidas por um presidente que vem de setores mais discriminados e humilhados como o movimento afro-americano." A Bolívia, terceira maior produtora de cocaína do mundo depois de Colômbia e Peru, exportou 363 milhões de dólares em produtos e serviços aos Estados Unidos no ano passado. Com a medida, o país mais pobre da América do Sul perderá 21 milhões de dólares por ano em exportações de têxteis aos Estados Unidos, disse Morales a chefes de Estado da região. Segundo disse o presidente boliviano, em uma nova entrevista, a Venezuela deve absorver 60 milhões de dólares em exportações do país no primeiro trimestre do ano que vem, enquanto os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) comprarão 30 milhões de dólares em 2009. Morales citou dados da Organização das Nações Unidas (ONU) que mostram a expansão em 2007 dos cultivos de coca na Colômbia, aliada dos Estados Unidos, e no Peru. Enquanto isso, segundo os números, a área de produção de coca na Bolívia se manteve estável. Peru, Colômbia e Equador continuam a se beneficiar da Lei de Preferências Comerciais Andinas e da Lei de Erradicação das Drogas e Promoção do Comércio Andino, que dão privilégios tributários para a entrada da maior parte dos produtos desses países nos Estados Unidos. A Bolívia rejeitou a opção de Washington de erradicar à força as cultivos de coca, dizendo que isso só leva a conflitos violentos. O país optou, em vez disso, por um programa que encoraja os produtores de coca a limitar o uso da planta para fins legais e tradicionais. (Reportagem de Carmen Munari e Raymond Colitt)