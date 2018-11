Venezuelana fica com a faixa do Miss Universo 2008 A Miss Venezuela, Dayana Mendoza, acaba de ser coroada Miss Universo 2008. A final do concurso aconteceu em Nha Tang, Vietnã. Foi a quinta vez que a Venezuela ficou com o título do tradicional concurso de beleza, que contou com cerca de 80 candidatas.A segunda colocada foi a Miss Colômbia, e o terceiro lugar ficou com a Miss República Dominicana. A brasileira Natália Anderle não chegou a se classificar entre as 15 finalistas do concurso. Já no ano passado, a brasileira Natália Guimarães conseguiu o segundo lugar, tornando-se celebridade nacional.