Vereador suspeito de integrar milícia é preso no Rio

Além do parlamentar, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva contra pessoas acusadas de participar do mesmo bando paramilitar. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do Rio e responderão pelo crime de quadrilha armada.

De acordo com a denúncia, a milícia é liderada pelo vereador. O grupo atua há pelo menos sete anos nas comunidades situadas nos bairros de Praça Seca, Campinho, Tanque e Quintino, em Jacarepaguá. A quadrilha é suspeita de cometer homicídios e de ocultação e destruição de cadáveres, torturas, estupros, invasões de domicílios entre outros crimes.

Luiz André Ferreira da Silva e os outros milicianos são suspeitos de planejar a morte do deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da CPI das Milícias da Assembleia Legislativa, uma vereadora não identificada e a ex-delegada titular da 28ª DP (Campinho) e atual chefe de Polícia Civil, Martha Rocha.

Cerca de 80 pessoas participam da operação, que tem o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), Subsecretaria de Inteligência, da Subprocuradoria-Geral de Justiça, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público e da Corregedoria Geral Unificada.