Vídeo amador mostra baleia e treinadora momentos antes da tragédia no Sea World

Imagens feitas por uma família que assistia ao show das orcas no parque Sea World, em Orlando, no Estado americano da Flórida, mostram a treinadora Dawn Brancheau se apresentando com a baleia Tillikum momentos antes de ser morta pelo animal, na quarta-feira.

Ao final daquele show, a baleia agarrou Brancheau pela cintura e a arrastou para a água.

Apesar dos esforços dos funcionários do parque, que tentaram resgatar a treinadora, ela acabou morrendo.

Na quinta-feira, o Sea World afirmou que vai manter Tillikum, negando apelos para que o animal fosse libertado ou sacrificado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.