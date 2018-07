Volume morto será usado em maio; rodízio não tem data A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) começará a usar a água do fundo dos reservatórios do Sistema Cantareira, conhecido como volume morto, no dia 15 de maio. A decisão de iniciar o rodízio na Grande São Paulo, no entanto, ainda não tem data. Foi o que afirmou nesta quinta-feira, 10, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao lançar as obras do Sistema São Lourenço - que vai captar água no Vale do Ribeira para abastecer a Grande São Paulo.