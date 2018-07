Voo 447: entidade mundial confirma 'tormenta forte' A Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou que havia ?uma tormenta muito forte? na rota do voo 447 da Air France no dia do acidente, no domingo. Porém, a entidade convocou ontem uma conferência de imprensa para insistir que ainda é ?impossível? concluir que o clima foi a causa do acidente. O Airbus desapareceu com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris.