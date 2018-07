Voo 447: Jobim se reúne com familiares hoje no Rio O ministro da Defesa, Nelson Jobim, que antecipou o seu retorno ao Brasil por causa do desaparecimento do avião da Air France, deve chegar na manhã de hoje ao Rio de Janeiro. Jobim estava na Namíbia. Segundo sua assessoria de imprensa, o ministro desembarcará na Base Aérea do Galeão e seguirá para o hotel Windsor, na Barra da Tijuca, onde se encontrará com familiares dos passageiros e tripulantes do voo 447 da Air France e com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).