Voo atrasa mais de cinco horas e passageiros protestam Um problema com a tripulação da Gol atrasou mais de cinco horas um voo que deveria ter partido às 11h de hoje de São Paulo com destino a Vitória (ES). O voo 1664 só decolou do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 16h50 de hoje, informou a Gol. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os passageiros se revoltaram diante do atraso e houve bate-boca com a tripulação da companhia aérea.