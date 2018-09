Wall Street cai mais de 5% com preocupações com economia As bolsas de valores norte-americanas despencaram nesta quarta-feira, um dia após a vitória histórica de Barack Obama, com uma nova onda de fracos dados econômicos ressaltando os enormes desafios que aguardam o novo governo. O índice Dow Jones teve baixa de 5,05 por cento, a 9.139 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 5,27 por cento, a 952 pontos. O Nasdaq recuou 5,53 por cento, a 1.681 pontos. A queda marcou a maior baixa diária após uma eleição presidencial, ocorrendo imediatamente após a alta recorde em dia de eleição. As vendas aconteceram por toda parte, com ações de grandes indústrias, incluindo a Boeing, assim como de bancos, companhias de tecnologia, construtoras, varejistas e companhias energéticas entre as maiores perdas. Investidores temem que o novo governo não estará em posição de agir rápido o suficiente para evitar uma profunda desaceleração. "Ainda que exista muito entusiasmo e muita excitação entorno do novo presidente, que acredito que será muito difícil que alguma coisa rápida aconteça", afirmou Dean Barber, presidente de da empresa de investimento Barber Financial Group. "Hoje nós apenas tivemos a realidade que: nós ainda estamos perdendo empregos e ainda temos o gasto de consumidores em níveis muito baixos e nós estamos chegando à temporada de festas que parece que pode ser uma das piores".