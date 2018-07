WWF remove rei espanhol como patrono após viagem de caça na África

A seção espanhola do WWF votou esmagadoramente a favor da destituição do patrono honorário, que foi ocupada por Juan Carlos desde que o grupo foi criado em Espanha, em 1968.

O movimento é mais um revés para a família real espanhola, cuja popularidade diminuiu em meio a alegações de corrupção contra o genro do rei e depois de férias do monarca em abril, na qual ele foi fotografado posando com um rifle ao lado de um elefante morto e ainda quebrou o quadril.

A viagem repercutiu mal entre os espanhóis que lutam para superar uma crise econômica que deixou quase um em cada quatro espanhóis desempregados.

A viagem de caça é autorizada pela lei de Botswana, mas a WWF na Espanha disse que a participação do rei Juan Carlos no evento, deixou muitos de seus membros inquietos.

"Embora este tipo de caça seja legal e regulamentada, muitos membros consideram que é incompatível com a posição do patrono honorário de uma organização internacional ... que visa proteger o meio ambiente", disse o grupo em um comunicado.

A família real sofreu um corte de recursos na semana passada, após uma nova rodada de cortes nos gastos governamentais, que provocou protestos generalizados.

