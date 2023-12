Desligamentos perigosos

Em menos de uma década, dois países tidos como afáveis, ou pelo menos como ordeiros, o Brasil e os Estados Unidos, escancararam seu lado rancoroso, personificado pelos srs. Jair Bolsonaro e Donald Trump.

Em ambos os casos, o dr. Jekyll transformou-se em mr. Hyde. Mas, claro, não faz sentido entrar no assunto sem antes remover a espessa camada de mito quanto à “afabilidade” e à “ordem” que permeia a interpretação da história nos dois países. No Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tratou com seriedade a ideia de “cordialidade”, mas pouca gente entendeu direito o que ele escreveu. Fato é que empregou o termo “cordialidade” no sentido etimológico, como aquilo que provém do coração, órgão do qual pode sair tanto o amor como o ódio. Quem distorceu o argumento, emprestando-lhe a conotação de bondade ou de um suposto caráter pacífico de nosso povo, com a evidente intenção de bajular o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945), foi o poeta Cassiano Ricardo, íntimo colaborador da ditadura.

A verdade é que a história brasileira, desde os primórdios da República, foi muito mais conflituosa do que em geral se supõe. Enunciar isso nos dias que correm é chover no molhado, uma vez que a maioria dos cidadãos tem medo de sair à rua à noite e a arruaça golpista inspirada no bolsonarismo no dia 8 de janeiro ainda está na memória de todos.

O caso norte-americano requer uma análise mais cuidadosa, começando pela exclusão das relações raciais, área na qual a afabilidade e a ordem sempre foram muito mais a exceção do que a regra. Sim, direitos são mais bem observados lá do que aqui, graças à imparcialidade e à eficiência do sistema judiciário, sem dúvida melhor que o nosso. Nem os próprios americanos falam em “afabilidade”, pois têm plena consciência de que sua sociedade tem como base direitos individuais, a serem defendidos, se necessário, a um alto custo, com distanciamento, impessoalidade e, não raro, com rispidez.

Eles, os americanos, não falam em afabilidade ou cordialidade, mas exaltam o “American Creed”, o Credo Americano, um conjunto altamente compartilhado de crenças e valores que inclui, além dos já mencionados direitos individuais e sistema de justiça, a democracia, a igualdade de oportunidades, a dedicação ao trabalho e, na esfera política, o respeito ao eventual adversário. Curiosamente, quem mais se estendeu sobre esse tema foi o economista sueco Gunnar Myrdal, em seu clássico Um Dilema Americano, obra de 1944, cujo argumento principal é o de que a discrepância entre o “credo” e o “racismo” deveria ser sempre esgrimida contra os racistas, a fim de pressioná-los a assimilar os valores do credo e, assim, torná-lo prático e universal. O estudo de Myrdal influenciou profundamente o movimento negro, inclusive através do Civil Rights Movement, liderado por Martin Luther King.

O ano de 1964 registra uma curiosa coincidência. De um lado, o economista Anthony Downs, suponho que com o intento de elaborar uma interpretação mais robusta que a do Credo Americano, publicou o livro Uma teoria econômica da democracia. Seu argumento era o de que, num país dotado de valores comuns, imune a ações políticas fundadas em ideologias e com uma espinha dorsal baseada em dois grandes partidos, os embates eleitorais seriam sempre pautados por plataformas centristas, visto que o partido que se voltasse para algum radicalismo seria fatalmente derrotado nas urnas. Do outro lado, naquele mesmo ano o sulista Barry Goldwater, senador pelo Arizona, conseguiu se firmar como candidato à Presidência pelo Partido Republicano, não obstante encarnasse à perfeição a perspectiva de derrota delineada por Anthony Downs.

Se alguém lhe apresentasse um livro de teoria econômica liberal, ele ticaria sua ferrenha oposição a todos os capítulos. Combatia o New Deal, os sindicatos, programas públicos de saúde e qualquer fórmula de combate à pobreza mediante transferências de renda. Era, pois, no contexto americano, um rematado reacionário. Mas, atenção, Goldwater não era um joão-ninguém. Oficial da Aeronáutica, participou de numerosas missões durante a Segunda Guerra, pilotando 165 tipos de aeronaves e até sobrevoando o Himalaia, levando armas e equipamentos para a China. Não era, portanto, um boçal como seu predecessor Joseph McCarthy, senador por Wisconsin, que desembarcou em Washington portando na mochila o horror mais letal que se podia imaginar naquela época – o anticomunismo –, chegando mesmo a elaborar extensas listas de supostos comunistas infiltrados na administração pública e até nas Forças Armadas.

Fato é que Downs tinha razão. Enfrentando ninguém menos que Lyndon Johnson, um dos mais poderosos políticos do país, Goldwater foi esmagado no Colégio Eleitoral por uma das maiores margens da história dos Estados Unidos: 486 contra 52.

Cabe, pois, inferir que o atual radicalismo norte-americano é muito mais perigoso. Goldwater, um ultrarreacionário, era, bem ou mal, um homem de princípios. Donald Trump é um ultrabilionário, ao que tudo indica, desprovido de princípios.

SÓCIO-DIRETOR DA AUGURIUM CONSULTORIA, É MEMBRO DAS ACADEMIAS PAULISTA DE LETRAS E BRASILEIRA DE CIÊNCIAS