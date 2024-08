Mas isso não é tudo. Imaginar que os atuais protagonistas do processo político encetarão de dentro para fora as imprescindíveis reformas política e do Estado é incidir no grave pecado do autoengano. Primeiro, precisamos nos convencer de que nossas camadas médias e altas são despolitizadas, interesseiras, diria mesmo indiferentes aos destinos do País. (Falo das camadas médias e altas; questionar severamente os 30% ou 40% inferiores em escolaridade quase equivaleria a praticar um ato de tortura.)

Nossas camadas médias não destoam do figurino da passividade e da indiferença. Cada família, tendo empregos estáveis para se manter, casa própria e, se não for pedir demais, um automóvel, os outros que se danem. São um retrato ainda vivo de um país formado pela contrarreforma, ou seja, aquela mentalidade avessa ao estudo, aquela mesma que não foi capaz de sustentar a dianteira outrora sustentada pela Itália, que se deixou ficar na rabeira científica à medida que a dianteira migrou para o norte, para a Inglaterra e a França, países que se desvestiram dos antigos preconceitos religiosos e abraçaram de corpo e alma a ciência experimental.

Mas vejo indícios positivos. De uns dez anos para cá, diversos grupos profissionais e até famílias passaram a se reunir para conversar sobre coisas sérias. Mas isso ainda é pouco, muito pouco. A “arte da associação” a que Alexis de Tocqueville se referiu em 1835 não pode se reduzir a grupos isolados. Associar-se horizontalmente e com o objetivo de pressionar de fora para dentro os Poderes, deles exigindo as reformas e comportamentos de que o País precisa com urgência. Eis aí, em poucas palavras, a questão inexorável com a qual cedo ou tarde nos iremos deparar.

Pois é, meus caros leitores e leitoras, mantenhamos a luzinha que ora rebrilha no fim do túnel, mas conservemos, por enquanto, a dúvida sobre qual e quanto combustível a mantém acesa. No que me toca, sou forçado a repetir, com o habitual constrangimento, que, pelo lado da economia, desenvolvimento requer investimento numa quantidade e qualidade que não estão à vista, aumento da produtividade, ciência e tecnologia e um sistema econômico mais aberto ao exterior. Pelo lado da política, um elenco com disposição para deslanchar uma reforma abrangente, lúcida e corajosa.