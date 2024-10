O Tribunal de Contas debruçou-se sobre a questão, que tem como cerne esclarecer se para fornecedores com vínculos com países em situação de conflito armado existe a possibilidade de restringir a participação em licitação ou impedir a celebração de contratos indicados no processo licitatório. Ponderou que não cabe uma restrição desse tipo, almejada pelo presidente Lula. Não se justifica pelos princípios de defesa da paz e da solução pacífica de conflito porque não tem impacto externo. Não tem como base exceções decorrentes da violação de obrigações provenientes de sanções adotadas pelo Conselho de Segurança. Concluiu com base no voto do ministro Antonio Anastasia, respaldado pelos ministros da corte em 18/9/2024, que não cabia o embargo preconizado pelo presidente Lula.

Concluo assim do acima exposto que a decisão do presidente Lula é uma sanção discriminatória que não se amolda aos princípios norteadores das relações internacionais e da administração pública do País. Não segue a coerência da internalização de sanções multilaterais que caracterizam a política jurídica exterior do Brasil. É um unilateralismo que comporta semelhança com o embargo que os EUA impõem a Cuba, que vem sendo criticado no correr dos tempos, com razão, pela política externa brasileira.

A decisão do presidente Lula fere o princípio de igualdade entre os Estados contemplados na Constituição. Desconsidera não só a conveniência, mas também a oportunidade da administração pública brasileira de aprimorar pela zelosa ação do Ministério da Defesa a qualidade do equipamento das Forças Armadas.

É um desvio de finalidade pois pratica um ato sem qualquer fundamento no Direito brasileiro aplicável à matéria de licitação, para atingir uma finalidade política inspirada por seu voluntarismo pessoal.

Transpõe para o plano interno do País um prejuízo para a atuação responsável do Ministério da Defesa, no exercício de suas funções. É uma equivocada avaliação diplomática do interesse nacional, fruto de uma opacidade intencional de sua política externa, animada por um ímpeto de depreciar Israel no cenário geopolítico das paixões e tensões da vida internacional.