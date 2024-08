Nas eleições para governadores, esse fenômeno se fez presente de uma maneira semelhante. Via de regra, os eleitores escolheram políticos voltados para a administração de seus Estados, evitando qualquer polarização apesar de suas preferências partidárias. A safra de governadores, por assim dizer, é muito boa, alguns se colocando, desde já, como alternativas para as eleições presidenciais. Podem contar com o apoio do atual e do ex-presidente, apesar de não poderem ser considerados como marionetes. Trata-se aí do jogo eleitoral. O que importa ressaltar, contudo, é que esses governadores são democratas, avessos aos extremismos e excelentes administradores.

Nesse sentido, alguns já se apresentam como presidenciáveis. Concretizando-se esse processo, poderão oferecer, enfim, uma outra alternativa ao Brasil, para além da polarização reinante. Talvez tenhamos uma oportunidade única nas próximas eleições. Ronaldo Caiado, de Goiás, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do Paraná, são nomes que, nessa perspectiva, se destacam. Friso aqui apenas os que estão sendo cogitados como nomes para as eleições de 2026, sem demérito de outros excelentes governadores, como Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, e Helder Barbalho, do Pará. Trata-se do embarras du choix, o embaraço da escolha.

Se olharmos as administrações estaduais, em suas diferenças próprias, observaremos a preocupação com a responsabilidade fiscal, a segurança dos cidadãos, a realização de projetos de infraestrutura, o cuidado com a educação, a habilidade nas negociações com os respectivos Parlamentos, a confiança nas eleições e o respeito às instituições democráticas. Todos se movem com cautela, tendo em vista o tempo que ainda temos para as eleições de 2026. Todavia, convém ressaltar com antecedência que há motivo de otimismo, qualquer que seja o eleito.

O Brasil amadureceu politicamente.