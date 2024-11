Opinião | A silenciosa eficácia da advocacia

Fala-se que um dos grandes entraves do Brasil são suas idiossincrasias. Nossa realidade normativa teria muitas peculiaridades, não apenas dificultando a entrada de investidores e parceiros estrangeiros, mas atrapalhando o ambiente interno de negócios. Pois bem, os advogados são conhecedores exímios desse complexo de regras formais e informais. Com o rigor da expressão, são especialistas em Brasil. Ao destrinchar esse emaranhado jurídico, sua atuação incide diretamente sobre um dos maiores gargalos do País.

Há aqui um ponto muito criticado e igualmente mal entendido. Empreendimentos promissores, sejam públicos, sejam privados, fracassam quando ignoram esta realidade. Como afirmava o sociólogo Luiz Werneck Vianna (1938-2024), a sociedade brasileira está de tal modo configurada pelo Estado que a análise do fenômeno social passa necessariamente pelo estudo das relações entre o seu direito e a sua política. Para operar com eficiência no Brasil, é preciso compreender essa dinâmica. E a advocacia é justamente a profissão especialista nessas relações, em saber atuar, com ética e respeito à lei, nesse cenário. Obviamente, como em qualquer carreira, há maus profissionais, por incompetência, por desonestidade ou por ambas. Mas isso é exceção, que não desqualifica a contribuição perene da advocacia ao País; de forma muito concreta, ao setor produtivo.

Esse conhecimento, teórico e prático, de Brasil suscita não apenas múltiplas possibilidades de atuação, mas também uma grande responsabilidade social. Poucas profissões têm tanto contato com as carências materiais e de cidadania e com as desigualdades sociais como a advocacia. Ainda que sempre seja possível fazer mais e melhor, deve-se reconhecer: a advocacia brasileira não tem se esquivado de sua responsabilidade. Historicamente, teve e continua a ter papel público relevante na formação das ideias políticas, no debate dos projetos legislativos, na defesa da democracia e dos direitos de todos.

O quadro em tintas positivas não ignora os desafios atuais, como a imprescindível melhora dos cursos de Direito. Há muito o que aprimorar na formação dos novos advogados. De todo modo, a contribuição da advocacia ao desenvolvimento social, institucional e econômico do País não é uma meta futura, mas realidade diária. Seja qual for a área, seja qual for o lado em que estiver atuando, a advocacia tem sempre uma profunda dimensão de serviço, ao proporcionar luz, diálogo e confiança.

Nota: Neste mês, o Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) completa 150 anos de fundação. Num país marcado por volátil mobilização da sociedade civil, o Iasp é honrosa exceção, com sua firme trajetória de participação e de serviço à advocacia e à coletividade. Como disse recentemente o ministro Edson Fachin, aludindo à frase de Goethe sobre o que os pais devem prover aos filhos, o Iasp é uma instituição com “raízes e asas”. Há muito a celebrar e muito a construir.