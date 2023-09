Educação financeira para jovens se tornarem cidadãos críticos e transformadores

A onda recente de programas de renegociação de dívidas joga luz sobre uma questão pouco explorada nas páginas dos jornais: a crescente inadimplência entre os jovens adultos brasileiros. Das 71,45 milhões de pessoas que estão negativadas por não conseguirem pagar suas contas, 12,4% – ou seja, 8,8 milhões – têm entre 18 e 25 anos. Em relação ao mesmo período de 2022, quando o total de inadimplentes era de 66,82 milhões no País, essa parcela era de 8,3 milhões, segundo informações do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, da Serasa.

Os dados mostram a necessidade de trabalhar a educação financeira desde cedo, para evitar que as novas gerações ingressem na vida adulta sem as habilidades necessárias para praticá-la. Saber o que são e como funcionam, por exemplo, taxa de juros, inflação ou o sistema tributário é indispensável para que os jovens lidem de forma mais consciente com o dinheiro e se tornem cidadãos críticos, capazes de contribuir para a sua própria saúde financeira, a de sua família e a do País.

Nesse sentido, é urgente avançar com a educação financeira nas escolas. Há dois pontos que favorecem esse caminho. Primeiro, a chegada da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que determina que a educação financeira é aprendizagem obrigatória em escolas públicas e particulares. De acordo com o documento que orienta os currículos escolares de todo o Brasil, ela deve ser aprendida não apenas em aulas de Matemática, mas em diversas outras disciplinas e com diferentes abordagens.

Isso faz sentido. É certo que a educação financeira ajuda a desenvolver habilidades como montar um orçamento e calcular porcentagens, mas, sobretudo, é excelente ferramenta para criar e consolidar comportamentos e atitudes positivas, como autocontrole, disciplina e persistência, organização e planejamento. Diferentemente do que muitos pensam, decisões financeiras costumam carregar alta carga comportamental.

O segundo ponto é que há evidências de que os professores, principais agentes da aprendizagem, entendem essa necessidade. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Nova Escola e o Instituto XP, a maioria dos professores de escolas públicas entrevistados acha que finanças é assunto escolar (74%) e deve ser aprendido por todos (53%).

Existem, no entanto, desafios que precisam ser avaliados. Apesar de a BNCC trazer, desde pelo menos 2017, a educação financeira como essencial para a formação dos jovens, sua implementação é lenta e ainda são poucas as escolas preparadas para seguir adiante, especialmente na formação de professores. A mesma pesquisa mostrou que cerca de metade dos docentes aponta que falta formação específica na área (59%) e não tem acesso a material didático de qualidade (49%).

Uma das estratégias que podem ajudar a promover a educação financeira na escola ou em casa é ampliar o acesso dos jovens à informação de qualidade sobre assuntos financeiros e econômicos. O jornalismo econômico pode e deve ser consumido pelos jovens – que se interessam, sim, por esse tipo de conteúdo, desde que produzido com linguagem adequada para comunicar conceitos de forma descomplicada e, especialmente, contextualizada ao cotidiano. Talvez o que mais comprove isso seja o sucesso de inúmeros perfis em redes sociais de jovens oferecendo dicas financeiras para seus contemporâneos.

O poder da informação jornalística está na possibilidade de se conectar com os jovens e fazê-los perceber que economia faz parte do seu dia a dia e que, ao entender os fatos econômicos, eles ganham autonomia e subsídios para tomar decisões que inevitavelmente influenciarão de forma positiva o seu futuro.

Para além dos impactos pessoais, educar financeiramente a população desde cedo pode ser determinante para a saúde econômica do País, que tem sua estabilidade ameaçada pelas altas taxas de inadimplência. Ou pela falta de compreensão sobre a importância de pagar impostos ou do consumo consciente. Ler os fatos do mundo pela lente da economia forma cidadãos preparados para transformar a sociedade. Investir em educação financeira dos jovens, portanto, é investir no desenvolvimento do Brasil.

FORMADA EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, TEM MESTRADO EM INTERNATIONAL AFFAIRS PELA COLUMBIA UNIVERSITY, TRABALHOU POR OITO ANOS NO MERCADO FINANCEIRO EM NOVA YORK E EM SÃO PAULO, FUNDOU E LIDERA A MAGIA DE LER, EDITORA QUE PUBLICA OS PERIÓDICOS JOCA E TINO ECONÔMICO, AMBOS PARA JOVENS LEITORES