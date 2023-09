Fome, insegurança alimentar e crise climática na Amazônia

Os dados do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças Climáticas (Adapta Brasil) descrevem um cenário em que mais da metade dos municípios da Amazônia Legal não tem condições e estruturas mínimas para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Essa situação contribui significativamente para o aumento da vulnerabilidade e da insegurança alimentar das comunidades da região. A Amazônia é uma área de grande importância para a produção de alimentos, tanto para consumo interno quanto para exportação.

As mudanças climáticas têm um impacto significativo na segurança alimentar em todo o mundo. As alterações nos padrões climáticos, como secas prolongadas, inundações, frio intenso, calor intenso e outros eventos extremos, afetam a produção e a disponibilidade de alimentos. Além disso, as mudanças climáticas podem levar à degradação do solo, à perda de biodiversidade e a outros impactos negativos na agricultura.

Quando a produção de alimentos diminui, os preços dos alimentos aumentam e a disponibilidade de alimentos é reduzida, levando à fome e à desnutrição. Além disso, a insegurança alimentar pode levar à pobreza, à migração forçada e a conflitos por terra com o avanço do agronegócio sobre áreas de produção agrícola familiar camponesa e indígena.

Para enfrentar esse desafio, são necessárias medidas que busquem garantir a segurança alimentar e nutricional e a sustentabilidade ambiental, como a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e a promoção da adaptação ao clima. Além disso, é essencial fortalecer a resiliência das comunidades vulneráveis, especialmente por meio da promoção da soberania alimentar.

A soberania alimentar envolve o controle da produção e a decisão do que comer por uma sociedade, considerando inclusive seus aspectos culturais. Isso significa que as comunidades têm o direito de definir suas próprias políticas agrícolas e alimentares, de acordo com suas necessidades e tradições locais. Dessa forma, é possível garantir a segurança alimentar e nutricional, promover a agricultura sustentável e a preservação da biodiversidade, além de fortalecer a economia local e reduzir a dependência de sistemas alimentares globalizados e insustentáveis.

A falta de estrutura e de recursos para enfrentar as consequências da crise climática aumenta a vulnerabilidade das comunidades locais a conflitos, a deslocamentos e a recorrerem a atividades ilegais como o garimpo, por exemplo. Em resumo, é fundamental reconhecer a complexidade da relação entre mudanças climáticas e insegurança alimentar e adotar medidas que promovam a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a soberania alimentar. Somente assim será possível garantir um futuro mais justo e sustentável para todos.

Dados apontam que a população do campo é proporcionalmente mais atingida pela insegurança alimentar, em comparação com a urbana. Isso significa que os pequenos agricultores estão comendo menos do que precisam. O quadro mais grave ocorre nas zonas rurais do Norte brasileiro. De acordo com os dados do 2.º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (II Vigisan), pesquisa desenvolvida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), na macrorregião que abriga 80% da Amazônia a insegurança alimentar grave e a moderada estão presentes em 54,6% dos lares de agricultores familiares.

Contudo, a Amazônia é uma das regiões mais vastas do planeta, com uma grande diversidade de relevos e biomas e problemas logísticos de transporte ainda a serem enfrentados, o que muitas vezes impede que o agricultor familiar ou o agricultor indígena escoe sua produção ou fique impedido de produzir por todos esses problemas. Também é importante registrar que, quanto mais o capitalismo avança sobre o campo, com o aprofundamento da industrialização da agricultura e a expansão do agronegócio, pior se torna a alimentação do agricultor de base familiar, e a Amazônia atualmente é o espaço do avanço do capital e do agronegócio.

É importante destacar também que a insegurança alimentar não é apenas uma questão de quantidade de alimentos, mas também de qualidade e diversidade nutricional. É fundamental que políticas públicas sejam construídas e promovidas para que garantam o acesso desses agricultores a recursos e técnicas que permitam o encontro dos conhecimentos científicos e tradicionais, pois foi exatamente a supervalorização da tecnologia que levou muitos agricultores à beira da fome. Do mesmo modo, é necessário garantir a infraestrutura necessária para a produção e comercialização de seus produtos. Além disso, é importante promover a diversificação agrícola e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, agroecológicas e sistemas agroflorestais que possam aumentar a produção de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da dieta dos agricultores familiares e de suas famílias.

Para finalizar, seria importante observar um último aspecto. Muito embora tenha-se destacado ao longo do texto a situação de insegurança alimentar na Amazônia, deve-se considerar que, por causa de sua própria diversidade de culturas, ambientes naturais e cosmovisão de seus povos, o extremo do Norte do País necessita de uma visão mais localizada. Isso porque muitas vezes o que os índices sociais apontam como pobreza são, na verdade, modos de vida distintos daqueles das áreas urbanas que seguem um padrão de cultura ocidentalizada.

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR), É PESQUISADOR PARCEIRO DA CAMPANHA AMAZÔNIA SEM FOME DA REPAM-BRASIL