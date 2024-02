Crise diplomática

Antissemitismo

O presidente Lula comparou o Holocausto, em que milhões de pessoas inocentes foram mortas simplesmente por serem judias, ciganos, deficientes, etc., com as terríveis mortes de dezenas de milhares de civis na guerra de Israel contra o agressor Hamas. Vai ser muito fácil, agora, distinguir quem é judeu e antissemita (que los hay, los hay): aqueles que darão seu voto a Lula e a seus apaniguados.

Valdemar W. Setzer

www.ime.usp.br/vwsetzer

São Paulo

*

‘Vandalismo diplomático’

O editorial Vandalismo diplomático (Estadão, 20/2, A3) lavou minha alma. O presidente Lula desceu ao ponto mais baixo com sua infame agressão a Israel e sua ofensa à memória de 6 milhões de judeus e inúmeros ciganos, testemunhas de Jeová, LGBT+, pensadores e liberais mortos no Holocausto. Seu assessor e mentor Celso Amorim aumentou as chamas ao tentar apagar a fogueira com gasolina. O Brasil, envergonhado por estes inconsequentes, agradece o editorial que aponta e critica o grotesco fato.

Marcos L. Susskind

mlsusskind@gmail.com

Holon, Israel

*

Sistema penitenciário

Amadores

Há alguns meses, a mulher de um chefe do tráfico de drogas no Amazonas foi recebida e circulou normalmente pelo Congresso Nacional e no Ministério da Justiça, em Brasília. Agora, noticia-se que o governo federal contratou a empresa de um “laranja” para fazer uma obra no presídio de Mossoró (RN), que teoricamente é de segurança máxima (Estadão, 21/2). E não é que os distraídos pedreiros deixaram um alicate e alguns outros apetrechos caídos no canteiro de obra do presídio? O alicate foi usado na fuga de dois detentos ligados ao crime organizado, no feriado de carnaval. Pergunto: ninguém checa a idoneidade das empresas contratadas para esse tipo de serviço? Parece um bando de amadores. Pior do que isso, só o ministro Ricardo Lewandowski dizendo que o carnaval provocou o relaxamento da vigilância.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

Fuga em Mossoró

Algum destes senhores que explicam na TV a fuga de dois prisioneiros no presídio federal no Rio Grande do Norte tem ideia do que é preciso fazer para aumentar um vão de janela numa parede de concreto, como aconteceu em Mossoró? Eles têm ideia do barulho e das vibrações que resultam disso? E ninguém ouviu nada? E, mesmo que isso tenha sido feito durante o dia, quando poderia haver outros ruídos da obra em curso lá, é impossível que ninguém tenha percebido nada.

José Ricardo de Carvalho

ecoarq@uol.com.br

São Paulo

*

Discussão inteligente

95% dos presos retornam à prisão após a saidinha. A discussão sobre acabar com esse benefício ou não está muito rasa, devemos estudar os 5% que não retornam, identificar fatores comuns que possam fazer o grupo ser identificado e ter o direito de saidinha revisto. Após essa análise, devemos olhar os 95% para verificar se cometeram algum crime durante o período. Isso, sim, é uma discussão inteligente, e não estou encontrando essa discussão na mídia responsável.

Márcio M. Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

Educação

Escolas sem biblioteca

Um levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) baseado no Censo Escolar de 2022 revelou que apenas 31% das escolas públicas brasileiras têm bibliotecas. Diante do lamentável e desolador quadro, cabe perguntar o que se pode esperar do futuro deste país? Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

Museu em ruínas

O Museu Aberto de Arte Urbana (Maau), localizado na zona norte de São Paulo, composto por obras de grafite sob as pilastras das estações do Metrô, no trecho elevado da Linha 1 Azul, entre as estações Tietê, Santana e Carandiru, está em total abandono estético e social. Será que nenhum pré-candidato à Prefeitura pode incluir isso em sua pauta? Afinal, arte é mais que cultura; como a pandemia mostrou, é saúde mental e física.

Oscar D’Ambrosio

odambros@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DESVIO DA TRADIÇÃO DIPLOMÁTICA

A desastrosa posição do presidente Lula da Silva em relação ao conflito entre Israel e o Hamas representa um desvio da tradição diplomática brasileira. Ao simplificar um conflito complexo, ele compromete a abordagem equilibrada historicamente adotada pelo País. Além disso, ao relativizar o horror do Holocausto, Lula ignora a gravidade histórica desse evento, minando a sensibilidade diplomática necessária para lidar com questões delicadas. Essa postura prejudica a reputação internacional do Brasil, que historicamente buscou contribuir para a paz e a estabilidade global por meio de uma abordagem mais ponderada e respeitosa.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

POSIÇÃO DE NEUTRALIDADE

O artigo quarto da Constituição federal brasileira estabelece que “a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...) IV - solução pacífica dos conflitos; (...) VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo”. A retirada por parte de um presidente brasileiro da diplomacia de nosso país de sua tradicional posição de neutralidade em casos de conflitos pode ser interpretada como violação de nossa Constituição. E, quando ocorre sem a devida autorização do Congresso Nacional, em tese, constituiria um claro abuso de poder. Com a palavra, os juristas. Cadê o nosso Congresso?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DOIS ESTADOS

O ilustre professor Celso Lafer (Antissionismo como antissemitismo, 18/2, A4) afirmou, com muita propriedade, que a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU aprovou a partilha da Palestina em dois Estados: um judaico e um árabe. E que denegar o direito à existência de Israel fere o princípio constitucional da igualdade dos Estados. É de se perguntar: denegar a existência de um Estado palestino não fere também o mesmo princípio constitucional de igualdade dos Estados? Benjamin Netanyahu acha que não.

Luiz Antonio D’Arace Vergueiro

luiz-vergueiro@hotmail.com

São Paulo

*

EGITO

Gente, ninguém informou o presidente Lula que o primeiro país que ele visitou em seu périplo pela África com o intuito, entre outros, de promover uma imagem negativa do Estado de Israel, o Egito, está construindo um grande muro de segurança ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza? Segundo notícias publicadas, o Egito está mobilizando tanques e blindados e reforçando sua segurança contra uma possível invasão de palestinos.

Mirta Beatriz Landesman

chezmoni@hotmail.com

São Paulo

*

TRANSTORNO INTERNACIONAL

Nessa balbúrdia arrumada por Lula com Israel, podemos dizer que isso nunca iria acontecer com o ex-presidente FHC, pois ele analisava o que ia falar várias vezes e não saía falando bobagens homéricas, que causam transtorno internacional.

Reinner Carlos de Oliveira

reinnercarlos@uol.com.br

Araçatuba

*

EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Em um país onde a educação nunca foi o forte, o que podemos esperar de seu representante máximo em nossas relações exteriores? Só vergonha!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

CANDIDATO COM BOM SENSO

O antipetismo elegeu Jair Bolsonaro, uma calamidade que só envergonhou o Brasil. O antibolsonarismo elegeu Lula. Em 2026, qualquer candidato com bom senso vai derrotar Lula, que vai perder pelas estultices que diz. Como peixe, vai ser fisgado pela bica, que só fala besteira. Vive dando palpite pessoal sobre temas políticos internacionais que não entende, por ser ignorante. Os “aspones” não têm coragem de mandá-lo calar a boca.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

OLIMPÍADA DA BABOSEIRA

A proeza de Lula em proferir absurdos – como a desrespeitosa comparação que fez acerca do Holocausto – é tão grandiosa que, se houvesse uma olimpíada da baboseira, ele não só levaria ouro em todas as categorias, mas também faria a concorrência jogar a toalha, estabelecendo um novo padrão de asneira que desafia a própria compreensão humana. O Brasil eleva a arte de eleger incompetentes a um patamar épico, superando-se a cada eleição com uma maestria inigualável na escolha de figuras lamentavelmente inadequadas.

Arnaldo Luiz Correa

arnaldocorrea@hotmail.com

Santos

*

JAIR BOLSONARO

Sobre a última pérola de Lula contra os judeus, eu só faço uma pergunta: o que diriam os petistas se exatamente a mesma declaração tivesse saído da boca de Bolsonaro (de quem não sou eleitor, muito menos simpatizante)?

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

MAUS CONSELHEIROS

Apesar de Lula ter sido legitimamente eleito, menos de 39% do eleitorado brasileiro lhe foi favorável no segundo turno de 2022, tendo o restante 61% votado contra, em branco, nulo ou simplesmente deixando de votar. Além disso, nos 39% está a não escolha dos visceralmente contrários a seu adversário, sendo correto entender que Lula foi objeto do desejo de menos de 30% dos brasileiros. Diante disso, seria de esperar que, eleito, o presidente tivesse um mínimo de modéstia e inteligência para conquistar os demais através de uma gestão correta e consistente, a considerar o primeiro pronunciamento reconhecendo haver sido caudatário de uma frente democrática, em que prometeu fazer um governo de união que reconciliasse os brasileiros, pondo fim a uma divisão política jamais vista na sociedade. O que se assiste, no entanto, é a uma série de atitudes de soberbia impensada e de manifestações contraditórias em função do público assistente eventual, ferindo e agredindo países aliados históricos, uma pessoa destituída de valores que guiada por maus conselheiros se apequena a cada dia, pelo oportunismo motivado exclusivamente em conquistar galardões para si, distantes dos propósitos e interesses da sociedade. E, pior, com a pretensão de falar em nome do povo brasileiro.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

PREVENÇÃO DA DENGUE

Acrescento ao escrito do leitor Erhard Franz A. Dotti (Estado, 18/2, A4) a limpeza de rios e córregos, porque sabemos que sapos, peixes e outros matam mais de 90% das larvas do mosquito da dengue. Parabéns, leitor, por apontar a falta de limpeza e de campanhas contra lixo em lugares impróprios como importantes prevenções contra dengue e mais baratas do que as divulgadas. Culpar os pratos de plantas das donas de casa parece piada!

Regina M. Ferrari

ferrari@tavola.com.br

São Paulo

*

DESRESPEITO COM O MEIO AMBIENTE

Todos os nobres comentários feitos pelo senhor Erhard Franz A. Dotti são extremamente pertinentes e totalmente verídicos. A falta de educação (em todos os sentidos) da população brasileira é o maior problema que o Brasil enfrenta faz algumas décadas. Não me recordo quando criança, nascida na zona sul de São Paulo (ao lado das Represas Billings e Guarapiranga), de tamanho desrespeito do povo. Sempre aprendi na minha família, mesmo durante o maravilhoso regime militar no Brasil, a respeitar o meio ambiente e nosso entorno. Hoje vivo pouco no Brasil e mais no país que mais cuida e preserva a convivência do ser humano com a natureza, que é a Noruega. Parabéns pela carta!

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

AEDES AEGYPTI

Era de esperar que o governo isentasse os repelentes ao mosquito de impostos para a proteção do povo. Socorro.

Ronaldo Rossi

ronaldo.rossi1@terra.com.br

São Paulo

*

CASOS DE COVID

A mídia nos informa que a quantidade de casos e de mortes por covid aumentou muito no começo do ano, mas eu creio que essas informações não representam a realidade porque eu soube de vários casos de pessoas que não informaram as autoridades da saúde. É preocupante que o Ministério da Saúde não tem se manifestado e os postos de saúde têm as vacinas, mas não há procura, como se a população não estivesse consciente de que a vacinação tem que continuar. Último ponto de preocupação é que a vacina da Moderna, que é mais atual, não está disponível, só temos a da Pfizer do ano passado. Nosso presidente se interessa mais por campanhas que trazem votos do que pela saúde da população?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

BATERIA DE AUTOMÓVEIS

O mundo mudou, o carros elétricos estão cada vez mais atraentes, e o futuro? Se já temos problemas com o descarte de baterias de pequeno porte (celulares, etc.), o que será da bateria dos automóveis? A solução de hoje pode ser um enorme problema amanhã.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro