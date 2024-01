De um lado, o Hamas, movimento terrorista que oprime as mulheres e as minorias e que rejeita a liberdade e a pluralidade como valores universais a serem adotados e defendidos. O Hamas não é um fato isolado. Sua aliança com o Irã e com outros regimes ditatoriais é um fenômeno que precisa ser compreendido e enfrentado, com absoluta urgência. Quanto mais tarde isso ocorrer – e ocorrerá –, maior será a conta a ser paga por todos nós. Hoje, é uma opção. No futuro, não será. O projeto do Hamas passa por um novo Holocausto e pela globalização do islamismo radical, com a formação de uma grande nação regida unicamente pelo Corão. Que isso jamais sirva para generalizações. A maioria do mundo muçulmano interpreta a sua religião de outra forma, mais aberta, humana e generosa. Os exemplos práticos aí estão. Países como Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos já compreenderam que a paz e a cooperação são o melhor caminho. Em momentos diferentes, assinaram acordos de paz com Israel. Desde então, não houve mais guerras. Em vez de tiros e bombardeios, florescem o intercâmbio cultural, o turismo, os investimentos e a compreensão.

Do outro lado do conflito atual está Israel, com sua imprensa livre, eleições e respeito pelas minorias, entre elas, os aproximadamente 1,5 milhão de árabes muçulmanos que têm cidadania israelense. Muitos são médicos, juízes, artistas, políticos, empresários e jogadores de futebol, defendendo, inclusive, a seleção israelense. Não é um país perfeito, mas é uma democracia.

Guerras nunca são boas. Há vítimas inocentes nos dois lados, dor e sofrimento. Nada disso estaria acontecendo, porém, se o Hamas aceitasse um pré-requisito básico: o direito à existência de Israel, com seu modelo de sociedade que, se legitimada, significaria o total esvaziamento de poder das teocracias radicais que usam pessoas como escudo e que manipulam a opinião pública com desinformação. É a incapacidade de aceitar a liberdade e a democracia que explica, em grande parte, o ódio contra Israel. Não é a religião ou as mentiras propagadas pelas redes sociais que estão na base do conflito. É a ganância pelo poder na sua pior dimensão: impor, oprimir, matar. O Hamas, realmente, é a resistência. Contra a lei, contra a moral e contra a liberdade. Basta passar os olhos pelo seus estatutos e buscar informações amplamente disponíveis na internet sobre suas práticas de governo, incompatíveis com qualquer discurso político de esquerda, centro ou direita que se diga democrático.

Nós, brasileiros, temos um modelo de convivência harmoniosa, que deveria servir de exemplo ao mundo. Em vez disso, assistimos ao triste espetáculo da partidarização burra de um conflito que ultrapassa, em relevância e significado, qualquer disputa eleitoral imediata. É absurdo, mas real: diante do maior massacre de judeus depois do Holocausto, as manifestações antissemitas cresceram em todo o mundo. No Brasil, aumentaram em 1.000%.

A História nos ensina, desde que saibamos aprender. Entre 1939 e 1945, dois modelos de civilização também se enfrentaram. De um lado, a visão racista e totalitária. Do outro, os defensores da liberdade e da Justiça, que venceram, mas a um preço elevado. Como resultado desse choque, cerca de 60 milhões de pessoas morreram e outras dezenas de milhões sofreram e sofrem com traumas físicos e psicológicos.