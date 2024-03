Outro ponto é que a cirurgia oncológica adequada e em tempo é a grande ferramenta de cura na imensa maioria dos casos, devendo ser entendida como um direito fundamental da pessoa com câncer. Em números, no momento imediato após o diagnóstico, 60% dos pacientes oncológicos são tratados por cirurgia. Ao longo do plano terapêutico, a média de pacientes que são submetidos às cirurgias curativas ou paliativas sobe para 80%. Isso sem falar que lá atrás, no momento do diagnóstico e estadiamento (identificação da fase em que a doença se encontra), nove entre dez pacientes passam por cirurgia para coleta de material para biópsia.

Em linhas gerais, a atuação do cirurgião oncológico se dá na prevenção, no rastreamento, diagnóstico, estadiamento, tratamento do tumor primário, reconstrução e reabilitação, tratamento paliativo, cirurgia citorredutora e das metástases, gerência de serviços de oncologia e na pesquisa.

Na contramão desta importância, a cirurgia recebe investimento três vezes inferior ao da quimioterapia. E vale ressaltar que essa distância já foi maior. Comparativamente, nos relatórios de gastos federais com serviços oncológicos no SUS referentes aos anos de 1999, 2009 e 2019, a cirurgia envolveu o investimento, respectivamente, de R$ 87 milhões, R$ 172 milhões e R$ 981 milhões. Já a quimioterapia, nos três períodos, recebeu investimentos de R$ 306 milhões, R$ 1,2 bilhão e R$ 2,7 bilhões.

Entre as consequências do menor recurso está o não cumprimento da meta de cirurgia que foi estabelecida pela portaria n.º 1.399, de 17 de dezembro de 2019. O documento preconiza que os hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia há pelo menos um ano devem realizar no mínimo, anualmente, 650 procedimentos de cirurgia de câncer. Um estudo publicado em dezembro de 2023 na The Lancet Oncology, que incluiu autores da SBCO, sugere que apenas 25% dos pacientes oncológicos conseguem receber um tratamento cirúrgico adequado e antes de suas doenças neoplásicas evoluírem. Além disso, cerca de 25% das mortes nos últimos anos poderiam ter sido evitadas pela melhoria do acesso à cirurgia. A expectativa dos autores é de que mais de 70% das pessoas ainda viverão em áreas com capacidade cirúrgica insuficiente em 2035.

Em meio aos avanços tecnológicos, os pacientes não deveriam ter de lutar para ter acesso aos cuidados cirúrgicos modernos, enquanto um grupo tem acesso às cirurgias sofisticadas contra o câncer. É necessário superar esses desafios e garantir que cada paciente receba cuidados cirúrgicos oncológicos adequados, independentemente de seu status socioeconômico ou sua localização geográfica.