Cartão corporativo

Despesas pessoais

A existência do cartão corporativo para os presidentes da República, assim como para os demais integrantes dos governos em todos os níveis, é um ralo vergonhoso das suas despesas pessoais. O que se pretende é que os custos sejam razoáveis para ajudar os excessos que os cargos causam, mas não liberar totalmente o dinheiro público para farras, compras supérfluas e atos políticos. Um país que tem o salário mínimo como o nosso não pode afrontar o povo com despesas pessoais de quem quer que seja.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Cheque em branco

O cartão corporativo não deveria ser um cheque em branco, pois, caso caia nas mãos de alguém sem ética, é certo que o dinheiro público será utilizado de forma imoral.

Franz Josef Hildinger

frzjsf@yahoo.com.br

Praia Grande

*

Governo Lula 3

Gasto x investimento

Pelo que mostra a matéria Lula diz que ‘mercado não tem coração’ e governo deve abolir termo ‘gasto’ (13/1, B4), está voltando o governo da contabilidade criativa no lugar do descontrole na administração do dinheiro público. E agora a novidade é trocar a palavra “gasto” por “investimento”, como se a simples troca de palavras modificasse o conteúdo. Como bem registra a sabedoria popular, o diabo mora nos detalhes. Este governo parece estar querendo reviver um passado de triste memória.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Criatividade

O governo deve abolir o termo “gasto” quando esses “gastos” se referirem aos desembolsos do governo na área social. Então, todos os gastos com educação, cultura, pesquisa, saúde, Funai, água e esgoto, habitação popular, Bolsa Família, etc., e, não podemos esquecer, compra de picanha deixam de ir para a coluna “menos” e passam para a coluna “mais”. Vai sobrar dinheiro no Orçamento do governo. Viu o que é criatividade?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Moeda única

Excelente a análise de Maílson da Nóbrega (O devaneio da moeda única sul-americana, 11/1, A5). Em dezembro, estive em Foz do Iguaçu e havia mais de três horas de fila para passar de carro para a Argentina, e fiquei pensando sobre essa proposta da moeda única e como, na Europa, as fronteiras são livres. Como muito bem diz o artigo, a América do Sul tem um longo caminho antes de pensar em uma moeda única. Realmente, um devaneio de Fernando Haddad e Gabriel Galípolo.

Daniela Franco

dsf29@hotmail.com

São Paulo

*

Veto à pediatra

É lamentável como o governo Lula, especificamente o núcleo duro do governo do PT, trabalha contra o Brasil e a saúde de seu povo. Atualmente temos as mais baixas taxas de vacinação de todos os tipos de vacinas, principalmente das nossas crianças, e o atual governo desabilita uma das maiores especialistas em imunização, a pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão. Afinal, não era como anunciado um governo de frente ampla. Como uma postagem de 2016, a favor da Lava Jato, poderia barrar uma referência na área da saúde? Os que não são petistas e no segundo turno votaram em Lula um dia aprovaram e aprovam o combate à corrupção e a Lava Jato. Lamentável.

Regina Maria Baratho

rbaratho@gmail.com

São Paulo

*

Saúde

Atendimento infantil

Excelente o editorial Saúde infantil em risco (13/1, A3). Chama a atenção para a baixa qualidade do atendimento a crianças, que precisa ser aprimorado urgentemente, embora o alcance do SUS seja abrangente. A esperança e a expectativa são de que, com a nomeação de um novo ministro da Saúde, as condições de atenção à saúde das crianças que mais precisam se tornem de melhor qualidade, e isso acontecerá se elas forem integralmente acompanhadas durante o tempo necessário, de modo a garantir seu desenvolvimento físico e mental. Sabemos das dificuldades dessa tarefa, mas é importante que esse objetivo seja obsessivamente perseguido. Só assim poderemos ter esperança de um país em condições de um melhor desenvolvimento humano e social.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

NÃO AO RACISMO

Começa bem o governo Lula 3 ao sancionar a nova lei que equipara o abominável e execrável crime de injúria racial ao de racismo, igualando a merecida punição de ambos. Por oportuno, cabe citar duas frases. A primeira, de Martin Luther King: “Eu tenho o sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter.” E a segunda, de Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.” Não ao racismo.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PROJETO DE GOLPE

Aparece uma minuta apreendida na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, em forma de decreto, no sentido de alcançar objetivos de “lisura e a correção” do processo eleitoral passado. Tal documento tinha como objetivo alterar o resultado eleitoral que elegeu o presidente Lula da Silva, mantendo o antigo presidente no poder. Tal falacioso projeto era tão estapafúrdio que custa a crer que mentes desequilibradas pudessem ter tido a audácia de imaginar tais acontecimentos.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

JULGAMENTO PELO JUIZ NATURAL

O alerta do desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo –de que o processado tem o direito de ser julgado pelo juiz natural e que o Supremo Tribunal Federal (STF) não deve funcionar como juízo universal– merece a mais cuidadosa reflexão. Os feitos que envolvem cidadãos comuns têm de ser julgados pelo juízo de primeira instância da comarca onde se deu o fato gerador. As demais instâncias são as sedes recursais para as partes. Exceção às autoridades titulares de foro privilegiado. Por mais razão e boa vontade, os ministros dos tribunais superiores não devem avocar para si os julgamentos daqueles que têm foro na primeira instância, assim como o juízo local não pode julgar os detentores de foro especial ou privilegiado. No entendimento de Sartori, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não deveria julgar (se mantém reclusos ou soltos) os mais de mil presos pelos atos em Brasília; isso é função do juiz local.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

SEM ESTADO DE DIREITO

Não vivemos num Estado de Direito no momento em que o Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal), avança sobre muitas atribuições constitucionais dos outros Poderes ou instituições, quase diuturnamente.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SECRETÁRIA DO GOVERNO TARCÍSIO

O leitor Werner Sönksen sugere (Estado, 8/1, A4) que o governador Tarcísio de Freitas troque imediatamente a secretária Sonaira Fernandes, pois ela se declara contra vacinas para crianças e atletas trans no esporte. Concordo com a posição de Sönksen quanto à moralidade dentro do governo paulista, mas o governo não melhoraria somente com a exoneração da secretária do Estado, pois o principal problema está em quem a nomeou, isto é, o governador recém-eleito. Sonaira pertence ao grupo antivacina, encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É muito interessante que esse grupo de pessoas antivacina nunca sabe justificar a razão pela qual é contrário à vacinação, mas é simplesmente contra. Em outras palavras, não vale a pena cortar apenas um galho. É preciso arrancar a raiz para eliminar o problema.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

MORAES PÕE BOLSONARO SOB INVESTIGAÇÃO

Acompanho a política nacional desde a década de 1950 e fiquei indignado com o ataque às instituições, pois, não foi um protesto, mas simplesmente uma barbárie. Uma turba estulta e ignara cometendo crimes contra a Pátria e desrespeitando a bandeira nacional, usando-a como capa e outros trajes vergonhosos, que por si só são considerados crimes. Agora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu Bolsonaro no inquérito sobre a barbárie daquele dia, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Tal decisão ocorreu depois que Bolsonaro, nos Estados Unidos, publicou outro vídeo criticando as urnas e o resultado das eleições, e apagou em seguida —tática usada para se eximir da ilegalidade da mensagem—, porém o vídeo já havia sido salvo pelos setores de segurança do governo. Ou seja, agora as autoridades têm provas do que sabemos há tempos. A ideia fixa de Bolsonaro, desde que venceu as eleições, era dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura. Daí a inclusão de seu nome no inquérito. Os ilícitos que ele cometeu durante os quatro anos de seu governo, são inéditos no conjunto, ou seja, contra a saúde da população, da educação, do meio ambiente e da economia, para citar os principais.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

CORTAR O MAL PELA RAIZ

Os atos terroristas praticados em Brasília são consequências de não ter cortado o mal pela raiz. Não cortou, ele cresceu e deu no que deu. Quanta gente vem há tanto tempo desrespeitando a Constituição Federal, desrespeitando os poderes constituídos e fazendo escancaradas ameaças ao regime democrático e ficou o dito por não dito. Constatado crime, nada de refresco, barras dos tribunais. Houve até quem manifestasse o desejo da volta do Ato Institucional n.º 5, que punição receberam? Fujamos desses bocas soltas para que a paz reine em nosso Brasil.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari (DF)

*

38% AFIRMAM QUE AÇÕES GOLPISTAS SE JUSTIFICAM

Levantamento realizado pelo instituto AtlasIntel mostrou que 27,5% dos entrevistados consideram “justificada em parte” e 10,5% disseram ser “completamente justificada” as ações perpetradas contra instituições da República (Estado, 11/1, A7). Tais dados podem sugerir que os grupos agressores possam ser a ponta de um iceberg, pois, segundo a pesquisa, subsistiria certo apoio aos golpistas, ainda que velado, em quase 40% dos entrevistados. Isso traz também o alerta de que o Estado de Direito precisa se materializar em benefícios reais, tangíveis para a população em geral (como o acesso democrático à educação, saúde, emprego, moradia, saneamento, segurança). Desse modo, a democracia será percebida como um bem de fato merecedor de ser defendido e protegido.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

TENTATIVA DE GOLPE

A tentativa de golpe não foi nenhuma brincadeira. Que todos envolvidos sejam levados a sério e exemplarmente punidos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

DIREITA CIVILIZADA

A direita precisa mesmo escolher melhor seus representantes, pois a julgar pelos últimos anos, há que se perguntar: existe direita civilizada no Brasil?

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

EXTREMISMO POLÍTICO

O lugar da direita civilizada é o mesmo da esquerda, ao centro, pois, numa democracia, o que não cabe é a extrema direita ou esquerda.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

AFRONTA AO GOVERNO ELEITO

Salvo engano, a impressão que se tem dos atos de insubordinação dos bolsonaristas em Brasília, e tentativas frustradas em outras capitais, foram, sobretudo, decorrentes da falta de atitudes enérgicas por autoridades que tinham o dever legal de agir e não o fizeram no devido tempo. Se isso foi proposital não se sabe, mas a causa principal parece estar ligada à falta de integração e confiança no apoio total das Forças Armadas ao novo governo. Não foi à toa que o protesto de apoiadores da eleição de Bolsonaro ao serem derrotados por margem estreita de votos para Lula, e insuflados disfarçadamente pelo candidato perdedor, juntaram-se em acampamentos geralmente à frente de quartéis do Exército sem serem rechaçados e aparentemente, ao contrário, terem sido aceitos e terem sua pretensão de intervenção e golpe militar em favor de Bolsonaro classificadas como algo legal, direito de opinião garantido constitucionalmente, embora evidentemente não passasse de absurda pretensão de golpe.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

FLERTANDO COM AS MILÍCIAS

Não haverá governo Lula 3 com as Polícias e as Forças Armadas jogando contra. A ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, pode esquecer qualquer ação na Amazônia para conter o desmatamento ilegal e a mineração criminosa, se ela não tiver apoio verdadeiro e irrestrito das Polícias e das Forças Armadas. Quem jogou contra ou fraquejou nos atos em Brasília tem que pedir para sair do governo, entregar o cargo, a começar pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que não defendeu nada. Os chefes dos quartéis que estão há meses flertando com as milícias golpistas devem ser afastados e responder pelos seus atos. Se o governo Lula continuar fraquejando, será engolido vivo pelos criminosos liderados por Bolsonaro.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

IPVA DEVERIA SER EXTINTO

Bom mesmo seria a extinção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), que mais parece um castigo: comprou, pagou. Você compra um veículo automotor, que além do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tem ainda o IPVA, um imposto pago pela propriedade, e que não retorna em nenhum benefício para os pagantes. Esse imposto é oriundo da antiga Taxa Rodoviária Única (TRU) que de tão inconstitucional, foi extinta, mas acabou sendo reaproveitada, por Estados e municípios, com a nova denominação: IPVA.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

RISCO BRASIL

Existem mais de um milhão de pessoas no Brasil armados com até seis armas. Supõe-se um contingente maior que dos militares. Ingressar nas Forças Armadas, nas Polícias Militares e Civis requer avaliação psicológica com aplicação de testes, que, grosso modo, podem detectar algum traço de psicopatia no examinado. Acredito que este pré-requisito não tenha sido exigido aos civis. O “mercado” deveria se preocupar com isto.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador