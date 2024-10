Contas públicas

Jogando para a torcida

O pacote de corte de gastos do ministro Fernando Haddad parece mais jogo para satisfazer à torcida. Vejamos: o pacote está em elaboração; depois de concluído, tem de ser aprovado pelo presidente Lula; a parte aprovada pelo presidente segue os trâmites, a maioria do pacote tem de passar pelo Congresso, mas este entra em recesso em 23/12/2024 e volta em 1/2/2025. Depois dessas etapas, será preciso conquistar o apoio do PT, cuja maioria é movida pelo lema “gasto é vida”. Se der para ir empurrando com a barriga até 2027, ótimo.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Para começo de conversa

Presidente Lula, por favor explique: se dinheiro que sai do caixa para pagar qualquer coisa não é gasto, então o que seria gasto?

Mário Cobucci Júnior

São Paulo

Apagão em SP

Medida ineficaz

A Justiça de São Paulo deu 24 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica dos consumidores afetados pelo apagão. Com todo respeito às tecnicalidades jurídicas, é estranha tal determinação na medida em que, se fosse possível a Enel restabelecer a energia em 24 horas, já o teria feito, a não ser que estivesse agindo de má-fé, o que não parece ser o caso. Tamanho curto prazo pode ser proposital, com o intuito de fazer pressão sobre a empresa. Mesmo assim, se falta à Enel a competência necessária – e é isso o que está sendo discutido –, esse tipo de medida judicial não fará a mínima diferença.

Luciano Harary

São Paulo

Manutenção das árvores

A população sofrendo com a falta de luz, enquanto no octógono temos Aneel, Enel, Prefeitura e candidatos a prefeito da maior cidade da América Latina. Só não aparece a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, responsável direta pela manutenção e possível poda de árvores. Eu tinha uma árvore enorme no terreno da minha casa. Contratei um biólogo para avaliar sua estrutura, a possível presença de cupins, etc. Conclusão: estava 100% comprometida. Se num vento forte ela caísse sobre um carro ou uma pessoa na rua, o responsável seria eu! Para poder podá-la, tive de passar por uma romaria de autorizações, publicações em Diário Oficial, etc. Feita a poda, adivinhem quem apareceu? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para me multar num valor altíssimo. Resumo: quem deveria fazer a manutenção das grandes árvores de São Paulo só aparece para multar quem tenta ajudar e evitar um dano maior. Sou totalmente a favor das árvores, por isso me mudei para uma casa e plantei quatro no meu terreno, e delas faço a manutenção necessária. Árvores grandes não são as ideais para áreas urbanas, mas, se estão aqui, devem ter manutenção periódica. A secretaria se esconde, mas é a principal responsável pelos apagões da cidade.

Luiz Sertorio

São Paulo

Um plano

Apesar da falha grave da Enel, a Prefeitura de São Paulo precisa agir e ter um plano de longo prazo, pois nunca teremos a possibilidade de refazer a fiação elétrica, com estes três pontos: 1) flexibilizar a poda de árvores das ruas, com nova lei; 2) acelerar as podas ou remover as árvores velhas que danificam as calçadas e não geram acessibilidade ao pedestre, e plantar novas árvores; e 3) trocar as árvores de florestas por árvores baixas e de fácil poda. Sem isso, estamos reféns de novos vendavais e tempestades.

Manuel Pires Monteiro

São Paulo

Saúde

Doação de órgãos

A notícia pavorosa sobre contaminação de órgãos doados nos chocou dias atrás. Um dos sistemas mais efetivos, que orgulha os brasileiros, viu-se atingido por ações criminosas cometidas por indivíduos ligados a uma clínica responsável por realizar exames nos órgãos doados. É preciso que todos nós exaltemos a importância e a segurança do ato de doar. Ninguém está exposto à contaminação. Que o governo, nas três esferas, realize campanhas publicitárias enaltecendo o ato de salvar vidas após a morte.

Célio Cruz

Recife

Urbanismo

Megalomania

Sorocaba planeja erguer ‘o maior prédio do mundo’ (Estadão, 14/10, A19). Edifício de 170 andares a ser construído em Sorocaba, no interior de São Paulo, só pode ser ideia de um político desequilibrado. Alguém tem de pôr um freio no megalomaníaco.

Haylton José Cachulo

Jaú

EMENDAS PARLAMENTARES

A incontrolável excrecência das emendas parlamentares que é alvo de falcatruas pela politicalha de plantão, cada vez que há uma singela possibilidade de abertura da famigerada caixa-preta, transbordam malfeitos de todas as espécies. Todos sabem que são valores vultosos, mas ninguém sabe quem são os beneficiários e a destinação dessas verbas, ou seja, há fortes indícios de locupletação imoral praticada pelo emitente em favor do favorecido das emenda Pix, onde ambos permanecem no anonimato. Para explanar essa maracutaia, desde 2019 foram pulverizados no País mais de R$ 194 bilhões, sendo certo que quase nada foi aplicado em obras e melhorias, e o resto ninguém sabe para onde foi.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

PAÍS DOS PRIVILÉGIOS

Fico realmente emocionado, até rolam lágrimas, em saber que nossos gloriosos membros da (in)justiça, no caso advogados e procuradores da Fazenda e Banco Central, levaram para casa, em nove meses e meio, cerca de R$ 1 bilhão a título de honorários de sucumbência. Enquanto nós somos mortais sucumbimos, esses cidadãos, que devem ser seres especiais, chegaram a receber R$ 492 mil em determinados meses. Não é mesmo maravilhoso? Eles merecem, não? Curioso que apesar de receberem mensalmente, quase todas as verbas são indenizações. Criaram um novo conceito para essa palavra. Aliás, nosso rei Lula 3, além de querer um novo avião pra suas inacabáveis viagens, quer taxar os mais ricos. Ora, sua majestade pode tributar a nobre classe jurídica, afinal se acabarem as indenizações mensais, garanto que a arrecadação será elevada significativamente. Vamos ver se Simone Tebet vai conseguir mudar o status quo.

Renato Camargo

São Paulo

SUPREMA CORTE

PEC do Supremo Tribunal Federal (STF). Trata-se de um Triunvirato contemporâneo. Os Três Poderes disputando o di... (Sic) Poder (ou ambos).

Marcelo Teixeira

São Paulo

ESTADO DEMOCRÁTICO

O New York Times fez uma matéria cujo título é o seguinte: “O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia?”. O Supremo ao que o NYT se refere é o nosso velho e, hoje ruim, STF. O respeitado jornal americano não dá resposta, nem precisa, só o fato de trazer a questão para discussão já é mais que o suficiente para levantar dúvidas sobre a conduta da atual Suprema Corte brasileira. Excesso de decisões monocráticas, muitas sem nenhum respaldo jurídico; comportamentos inadequados de alguns ministros numa mistura explosiva entre o público e o privado; prisões e mandatos de busca com um ranço de perseguição; indiciamento e condenações de pessoas comuns que não têm ao menos o direito de recorrer, já que estão sendo julgadas pela última instância; e inquéritos intermináveis que incomodam até colegas de toga. O NYT não respondeu a pergunta que ele mesmo fez, mas e para você, e cada um de nós, como seria essa resposta? Mas, por favor, responda baixinho para si mesmo e não pelas redes sociais, porque a depender da resposta você pode ser acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

FANTASMAS

Fantasmas (Estadão, 25/8, A10). Com todo respeito à articulista, existe ainda um terceiro fantasma que paira sobre o terceiro mandato: o próprio Luiz Inácio Lula da Silva com suas inquestionáveis participações no mensalão, petrolão, condenações por formação de quadrilha, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva entre outras, e particularmente a atuação arbitrária da Justiça brasileira que o anistiou vergonhosamente, chancelando sua participação no último pleito eleitoral, permitindo que se tornasse presidente.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

TRANSPARÊNCIA

O corte de gastos também deveria incluir os salários dos deputados, senadores, juízes do Supremo, acabar com os carros com motoristas para deputados e senadores. Só os presidentes da Câmara, Senado e o juiz que vai presidir o Supremo por dois ou três anos deveriam ter o carro com motorista. O resto tem que trabalhar com o próprio carro, como qualquer trabalhador deste país. Para que essa mordomia? Vão cortar alguns gastos, como benefícios para o povo, mas as mordomias, não. O funcionalismo paulista está sem aumento há muito tempo, e não vejo nenhum deputado brigar por isso, A aposentadoria está cada vez mais mais achatada, mas ninguém faz nada. Tenham coragem de fazer o corte, mas com transparência em todos os setores. Pobre Brasil.

José Claudio Canato

Porto Ferredira

PRIORIDADES

O presidente Lula engana por osmose, agora diz que educação e saúde serão postas como prioridade em vez dos bancos, em tempo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com banqueiros para reestruturar gastos. Até os cisnes do Palácio do Planalto dão gargalhadas quando o presidente usa destes expedientes tão necessários para angariar recursos para si e sua ganância. O Brasil precisa urgente de um governo enxuto, eficiente e sem penduricalhos, onde o problema sempre são impostos e o pobre avião presidencial que não aguenta voar 20 horas por dia pelo mundo. O Brasil precisa de gerência urgente e não mais um poço sem fundo.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

CRIME ORGANIZADO

O crime organizado no Brasil mostra seus tentáculos e cresce em todos os setores organizados ou não, sem que o Estado possa agir e evitar sua rotineira e costumeira leniência. Um bom exemplo que vem de fora é de se implantar a pena de morte para traficantes droga, com isso, sucederia um pesado golpe para os narcotraficantes e por consequência os destinatários da droga teriam as raízes cortadas, além da lavagem de dinheiro e tantos crimes conexos. Com tanta facção agindo no Brasil, de norte a sul, do oiapoque ao chuí, a inserção da pena de morte mediante condenação com trânsito em julgado colocaria um basta aos chefões da inacreditável criminalidade que desmorona o Estado de direito brasileiro.

Carlos Henrique Abrao

São Paulo

HORÁRIO DE VERÃO

Em relação ao horário de verão, lamento que não voltará este ano. Eu adoro. As tardes mais longas faz com que possamos aproveitar mais as atividades fora de casa antes do anoitecer e melhora o ânimo de forma geral. Senti muito quando foi abandonado e esperava que voltasse agora. A medida seria totalmente positiva, pois além da economia de energia nos horários de pico, mesmo que alguns poucos pontos percentuais, traria um novo ânimo no fim de tarde, com a sensação de um dia mais longo. O ganho psicológico é enorme e precisa ser avaliado com a volta do horário de verão, quiçá no próximo ano.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

FUTURO DE SÃO PAULO

Estive em Beirute em 2023 e vi o grave problema de apagões na cidade por falta de investimento em geração de energia e distribuição. O que aconteceu? Várias empresas instalam geradores a diesel nas ruas e criaram linhas de alimentação alternativa para os apartamentos para fornecer energia durante os apagões. Será esse o futuro de SP?

Manuel Pires Monteiro

São Paulo

ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO

A Controladoria-Geral da União (CGU) vai abrir investigação contra diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para apurar eventual omissão. Aproveitando, poderia abrir investigação para apurar eventual omissão do presidente para cortar gastos.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO

Não consigo assistir aos debates, mas sou fã do rádio. O que escuto no rádio, tanto no 1.º como no 2.º turno, são poucas propostas do candidato Guilherme Boulos e muito ataque ao adversário Ricardo Nunes, que nunca falou das suas invasões aqui em São Paulo. Tenta agora surfar no apagão onde há muitos responsáveis, e o principal é quem pode cobrar a Aneel e rescindir o contrato com a Enel: o governo Lula. A Aneel ainda não recebeu os R$ 320 milhões da Enel devido ao apagão de novembro de 2023.

Tania Tavares

São Paulo

RESULTADO CONTESTADO

E se o resultado das eleições for contestado novamente nos EUA? (Estadão, 17/10, C6 e C7), pegunta a matéria no Estadão. Os Estados Unidos é um caso raro na história, em que o Exército poderia dar um golpe pela democracia, contra tentativa civil de instalar uma ditadura fascista. Isso poderia ter ocorrido quando Donald Trump incentivou seus arruaceiros a invadirem o Capitólio para impedir a certificação da eleição de Joe Biden, no fatídico 6 de janeiro de 2021. O general Mark Milley, respeitado comandante do Estado maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, acusou Trump de ser um fascista. Não se sabe o que poderia ter acontecido se a invasão do Congresso tivesse terminado de outra maneira e Trump tivesse conseguido dar o golpe de Estado como pretendia.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

BLACK FRIDAY

A algumas semanas da Black Friday, em 29 de novembro, o artigo Diferença de preço de mesmo produto pode passar de 100% (Estadão, 17/10, B10) apontou a absurda e descabida disparidade de valores cobrados numa amostra de 15 itens feita pela Ponto Map, consultoria de inteligência de dados, mídias e comportamento do consumidor. Entre eles, os destaques são o perfume La Vie Est Belle (50ml), com diferença de preço de nada menos que 117%, o relógio Apple Watch 9 GPS (101%) e o uísque Chivas Regal 18 anos (97,8%). Diante dos números e da condenável prática do comércio em geral, cabe citar a máxima que se tornou habitual na promoção Black Friday ao longo dos últimos anos: Black Fraude: compre tudo pela metade do dobro. Vergonha.

J. S. Decol

São Paulo

A FICHA CAIU

Meus cumprimentos ao artigo Caiu uma ficha no governo Lula (Estadão, 17/10, B2). Comentários e reflexões que reúnem bases ideológicas capitalistas, socialistas, futuristas da realidade brasileira. Conseguistes reuni-las, sr. Celso, num mesmo balaio. É assim que se ajuda um país. Clareza, simplicidade, lógica e assertividade, para que todos nós brasileiros entendamos nossas prioridades. Favor enviar ao sr. Lula.

César Eduardo Jacob

São Paulo