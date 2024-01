Congresso Nacional

Antecipação de verbas

Nos campos, nossas matas estão sendo consumidas por queimadas e desmatamentos, com as fontes de água secando e a fauna e flora em extinção. Nossas cidades estão sendo engolidas pelas chuvas que provocam alagamentos, desmoronamentos e afundamentos, expondo a omissão de gestores e legisladores na correta e eficaz gestão. Milícias substituem o Estado nas cidades e no campo. Os serviços públicos estão escandalosamente precarizados e longe de acompanhar o que se paga de impostos. Nada dessa situação nacional preocupa nossos perversos congressistas, preocupados em assaltar, ainda mais, o Orçamento público com emendas próprias, e agora com a escandalosa pretensão de antecipação das verbas antes do início das obras a que seriam destinadas (Estado, 24/1, A8), contorcionismos oportunistas que vão prestar, exclusivamente, para abastecer os seus respectivos redutos eleitorais e desvios ilícitos. Nos últimos tempos, os parlamentares transformaram o Congresso em um circo, com a função representativa substituída pela luta livre, e o plenário, em um ringue. Nesse decadente espetáculo, quem vai à lona somos nós, o povo.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Meio ambiente

Descarte do lixo

O lindo planeta Terra, visto do espaço como o planeta azul, ao longo dos últimos 200 anos, desde o início da era industrial, se tornou um lixão nos continentes, nos oceanos e na atmosfera. A sociedade do consumo alucinado, para lucro de alguns, meta de desenvolvimento econômico e anunciado desastre ambiental, está tornando a vida insustentável em nosso paraíso natural. Notável exemplo de noção e tomada de atitude vem de Diego Saldanha, o vendedor de frutas que Decidiu tirar lixo do rio ao lado da casa. Hoje, inspira milhões (Estado, 21/1, A20). Inconformado com a poluição do Rio Atuba, em sua Colombo, no Paraná, construiu barreira de garrafas e já recolheu 20 toneladas de lixo. Ou mudamos hábitos de vida e a falta de educação em relação ao descarte do lixo, ou morreremos de burrice, em pleno século da alta tecnologia.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Ciência

Bases do conhecimento

A clareza no posicionamento do cientista Neil DeGrasse Tyson em relação à evolução do saber é cristalina (Guerra, religião e ética, por uma perspectiva cósmica, 23/1, C1 e C3). As ciências humanas continuam muito mais complexas do que as exatas, devido à enorme variedade de parâmetros envolvidos, muitos nem conhecidos. Ele não menospreza os saberes ancestrais, pois foi a partir deles que construímos as bases científicas do conhecimento, e pudemos filtrar o que eram fatos e fenômenos daquilo que eram crenças. O problema hoje não é oposição entre fé e ciência, mas sim entre conhecimento e ignorância. Completando o que afirmou o astrofísico, sem o conhecimento dos alquimistas não teríamos chegado à química moderna. Em relação ao registro escrito do conhecimento dos povos originários, não podemos nos esquecer da importância da oralidade, ressaltada pelo escritor Ray Bradbury na obra Fahrenheit 451 quando os livros são proibidos, distopia frequente em alguns redutos extremistas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Educação

USP 60+

Uma grande alegria encontrar dona Neuza Guerreiro Carvalho nas páginas do Estadão (USP recebe até 8 mil alunos idosos por ano, 24/1, A16). Tive o privilégio de contá-la entre meus alunos em uma disciplina que ministrei, na área de Literatura Brasileira, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). Quero eu, agora, comparecer à abertura de suas aulas, na USP.

Telê Ancona Lopez,

professora emérita do IEB-USP

teleazul@uol.com.br

São Paulo

*

Em meio a tantas notícias ruins, eis que nos deparamos com o belíssimo exemplo de dona Neusa Carvalho, aproveitando os cursos da USP para interagir com outras pessoas e aprender. Saúde!

Maria Lucia Ruhnke Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INGÊNUO

O ex-presidente do PT, José Genoino, agora conhecido como José Ingênuo, foi severamente criticado pelo embaixador israelense no Brasil. Engrossando o tom com a sua “tigrada”, sua fala foi considerada “preocupante e ponto fora da curva”, pelo diplomata israelense. O exagero se consumou com o pedido de Genoino em boicotar as empresas de judeus e vinculadas ao Estado de Israel. Como se sabe, o presidente Lula da Silva já se posicionou contrário à Israel para defender o Hamas, com “unhas e dentes” dizendo que eles não eram terroristas apesar da matança diária. Na verdade, a “tigrada” antissemita, sem parâmetro, cresce cada vez mais. Esses são problemas do demiurgo que deveria ficar com a boca fechada para não mostrar tanta ignorância. Durma com um barulho destes!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

SOBERBA

Briga entre governos Tarcísio e Lula pode atrasar obras do túnel no Porto de Santos (24/1). Maior financiador, disparado, do governo federal, o poderoso estado de São Paulo, ao qual orgulhosamente faço parte e contribuo humildemente com a força de meu trabalho para sua grandeza, e que seria uma das maiores potências mundiais, independente fosse, tem todo direito de reivindicar para si os méritos e louros da construção do túnel que ligará Santos ao Guarujá. Lula da Silva, chefe do executivo federal, notório principalmente por condenações e equivocada anistia, deve abandonar a soberba e virtual protagonismo, deixando a obra por conta de Tarcísio de Freitas, o até agora respeitável governador de São Paulo.

Maurilio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

São Paulo

*

CONTRIBUINTES

Para nós, contribuintes, a Caixa só libera financiamento com projeto e obras em andamento. Os parlamentares querem o dinheiro da Caixa sem nada apresentar, nem o projeto de viabilidade.

Ricardo César

ricesar@terra.com.br

São Paulo

*

ANIVERSÁRIO DE SP

Viva São Paulo por ser o lar doce lar de gente de todos os tipos e cantos do mundo e do Brasil. A locomotiva do País, a maior ,mais rica, importante, desenvolvida e vibrante capital financeira do hemisfério sul. Parabéns, Sampa, por seus 470 anos!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

470 ANOS

A inconfundível data de 25 de janeiro, em que nossa amada cidade completa 470 anos, seria motivo de júbilo, regozijo e de grandes celebrações para nós paulistanos e demais habitantes de nosso município, que o adotaram, não fosse a absoluta incúria e incompetência patentes de nossas pretensas autoridades. Mas não, nossa querida metrópole, de uns tempos, transformou-se em terra de ninguém, onde predominam assaltantes, transgressores da lei, assassinos, drogados, ladrões “et caterva” que nos amedrontam e nos impedem de usufruí-la como mereceria. Quase ninguém mais sai de casa, notadamente à noite, por receio da falta de segurança e dos perigos, que certamente, encarará. Sobremodo, inacreditável e estranho como nossos governantes não conseguem controlar e debelar essas condições verecundas! Tentem ir à fantástica Sala São Paulo para verem se isto é ainda viável? De qualquer maneira, temos de ser otimistas e esperar que as atuais condições lastimáveis melhorem, pelo menos um pouco. Apesar dos pesares, parabéns São Paulo de Piratininga (peixe seco, após a cheia do rio.)

José Roberto Cersosimo

jrcersosimo@uol.com.br

São Paulo

*

PUBLICAÇÃO

No artigo Dados são aliados na busca pela equidade na educação (A4), de Maria Slemenson, publicado em 20 de janeiro passado, além do conteúdo, enfim alguém que sabe escrever na nossa língua. Parabéns à autora e ao jornal.

Aldenir Chaves Paraguassú

aldenir.paraguassu@gmail.com

Brasília

*

AJUDA DIPLOMÁTICA

Entendo que todo país amigo deva oferecer ajuda ao vizinho. Lula da Silva ofereceu ajuda ao Equador quando a Amazônia estava em vias de ser tomada pelo crime organizado. Ou seja, no Brasil, o crime organizado vem avançando a passos largos, nada é feito para amenizar a violência que grassa neste País. E Lula está olhando para fora? É preciso identificar países produtores, países consumidores e países que servem de rota, e também verificar se esses países querem mesmo enfrentar o crime organizado e depois disso, sentar e traçar estratégias. Uma das primeiras lições que qualquer estadista deveria saber fazer: cuidar bem de seu país para, depois, ajudar os outros.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

São Paulo

*

TRUMP NAS PRIMÁRIAS

O único Halley forte que conheço é o Cometa? Essa o Donald Trump já levou e com os erros de Joe Biden, terá chances de se eleger.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

*

JUSTIÇA AMERICANA

Se a Suprema Corte dos Estados Unidos é a guardiã da Constituição, o que está esperando para expulsar Donald Trump da vida pública e torná-lo ilegível a qualquer cargo público? Um político que tentou um golpe contra a democracia deveria estar na cadeia.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DISCORDÂNCIAS

Em 1994, o Reino Unido do primeiro-ministro conservador John Major e a França do presidente socialista François Mitterrand, conseguiram terminar um túnel de pouco mais de 50 km, sendo quase 38 km de trecho submerso, que ligou a Grã-Bretanha ao continente europeu. A inauguração contou com a presença da rainha Elizabeth 2. Fiquei pensando nisso quando li que não se consegue chegar a um acordo, aqui no Brasil, para construção do túnel Santos-Guarujá, com uma distância muito menor, por discordâncias políticas entre o governador do estado de São Paulo e o presidente da República.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES DIFERENTES

O Brasil precisa ensinar os Estados Unidos com as eleições: os partidos políticos americanos fazem eleições prévias para que o povo possa escolher os candidatos, tudo bancado com dinheiro dos partidos, que fazem muitas ações de captação de recursos. Para se tornar candidato o postulante precisa vencer essa etapa. Aqui no Brasil, os partidos escolhem quem eles bem entenderem para os cargos, até ex-presidiários semi analfabetos são indicados para presidir a República. Não contentes em escolher quem eles bem entenderem, os partidos ainda recebem bilhões de reais a título de fundo eleitoral, uma inacreditável doação de dinheiro público, para que os partidos possam fazer propaganda das nulidades que irão disputar as eleições, embora o País ofereça o horário eleitoral gratuito para essa finalidade. O processo eleitoral brasileiro tem colocado um cacareco pior que o outro para governar o País, que afunda no pântano do subdesenvolvimento de terceiro mundo. Quando alguém questiona isso tudo a resposta é simples: o povo não sabe votar.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

IMPOSTO DE RENDA

Imposto de renda da pessoa física é um instrumento forte para a desumana concentração de renda no País, penalizando o assalariado e favorecendo os empresários e os mais ricos . Enquanto quem recebe dois salários mínimos desconta para o apetite voraz do leão, quem se favorece com recebimento de milhões a título de lucros e dividendos está isento. Será comunismo defender a mudança nesse absurdo ?

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

VACINA DA DENGUE

Durante a epidemia da covid-19, com vacinas emergenciais, sem o período de testes e aprovação, mesmo com dificuldades de aquisição, a não aquisição imediata foi motivo de CPI do Palanque e todos fomos cobaias da perseguição política, inclusive da mídia. Agora, com a infestação de dengue, mesmo com vacinas comprovadas, a não aquisição imediata e aplicação motivou muitas mortes sem nenhum alarde da mídia.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Espírito Santos

*

ESCASSOS RECURSOS

Em relação ao editorial A nova velha política industrial (24/, A3), gostaria de tecer os seguintes comentários: Sem o estabelecimento de metas e exigências objetivas, transparentes e mensuráveis de inovação, produtividade e competitividade internacional, pouco ou nada pode ser esperado do novo (velho?) plano para a indústria brasileira. Alguém realmente acredita que uma indústria protegida e agraciada continuamente com subsídios, exigência de conteúdo nacional mínimo, crédito fácil e isenções, será um dia competitiva internacionalmente? O novo plano do governo federal apenas irá tirar os preciosos e cada vez mais escassos recursos da sociedade, que são extremamente necessários em outras áreas como infraestrutura, saneamento, educação, saúde e segurança, para destiná-los a setores muitas vezes ineficientes da economia nacional, com os resultados de sempre. Os pobres contribuintes, coitados, serão obrigados a custear o que promete ser mais um gigantesco desperdício de dinheiro público. E os consumidores brasileiros provavelmente continuarão a pagar muito mais caro pelos produtos da indústria nacional que consomem, os quais muitas vezes seriam desprezados pelos consumidores de outras nações. O governo federal está, portanto, contrariando os interesses da sociedade, que o custeia com esse tipo de política industrial. E pode estar contribuindo para a fragilidade fiscal e aumento da inflação e da incerteza econômica no País. Se essa administração não leva em conta a opinião do povo que a elegeu, quem sabe a próxima nos ouvirá? Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Os moradores e usuários das Ruas Deputado João Sussumo Hirata e Marcus Pereira, na região do Morumbi, lembram que o nome do mesmo será lembrado com ¨carinho¨ por ocasião das eleições municipais próximas.

Élio Domingos Morando

eliomorando666@gmail.com

São Paulo