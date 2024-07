A conta chega a 14 quando se incluem Robert F. Kennedy, irmão do presidente, assassinado em evento de campanha, e George Wallace, governador democrata segregacionista do Alabama, que ficou paraplégico depois de ser atingido em evento de sua campanha presidencial. A lúgubre soma sobe a 15 quando se inclui o assassinato do reverendo negro Martin Luther King Jr., morto a tiros em 1968, o mesmo ano em que Robert Kennedy perdeu a vida. A menção a King se justifica por ser ele uma espécie de santo cívico dos EUA e único americano celebrado com um feriado nacional exclusivo, na terceira segunda-feira de janeiro.

O atentado contra Trump é único, porém: é o primeiro do gênero na era das mídias sociais, que tiveram os efeitos contraditórios de democratizar o acesso à informação sem filtros e dividir as sociedades em guetos políticos irredutíveis que levam ao colapso do centro e ameaçam a democracia nos países onde ela está mais enraizada. Um bom comunicador, que emergiu para a política a partir do reality show The Apprentice, o ex-presidente navega bem nas águas turvas da realidade paralela que moldou para sua autoglorificação, sem quaisquer preocupações com as verdades factuais, a não ser aquelas que resultam em dólares e realimentam seu gigantesco ego. E que se danem as instituições.

Como tudo isso impactará as eleições? O imediato pós-atentado, incluindo a Convenção Republicana que termina amanhã, favorece Trump. Mas faltam ainda a Convenção Nacional Democrata, que começa em 19 de agosto, e três meses e meio até o pleito. Tempo suficiente em política para viradas e reviradas, dependendo do que fizerem os candidatos e seus coadjuvantes. A escolha para vice de Trump do jovem senador de Ohio, J. D. Vance, que já foi desafeto do ex-presidente, não muda o panorama.

Com os dados da realidade de hoje, a única previsão possível é a que fez Peter Baker, correspondente do New York Times na Casa Branca, em artigo reproduzido pelo Estadão na segunda-feira. O atentado aprofundará a polarização numa nação rachada e sem rumo e alimentará mais conflito e instabilidade política e menos diálogo e acomodação de posições divergentes.

Imagens icônicas do ataque, como a que mostra o rosto ensanguentado do ex-presidente depois de ser alvejado de raspão, punho cerrado em riste, com uma bandeira americana no alto, evocam a cena dos heróis da batalha de Iwo Jima, no Pacífico, na 2.ª Guerra Mundial, hasteando a bandeira, e certamente serão usadas para tentar alterar a imagem de um Trump que nunca escondeu seu desprezo pelos veteranos de guerra, especialmente os que morreram ou caíram prisioneiros do inimigo, todos “perdedores”, segundo ele. Isso é pecado capital no enredo que republicanos e democratas venderam ao país e ao resto do mundo depois da 2.ª Guerra para projetar liderança e promover seus interesses. Resta saber se esse filme acabou.