Em artigo de 10 de novembro de 2022 (Folha), o jornalista Bruno Boghossian listou quatro declarações de Lula: “Colocar pobre na universidade não é gasto, é investimento” (9/2019); “A quem interessa o teto de gastos, aos banqueiros?” (6/2021); “Vamos gastar o que for preciso” (3/2022); “Nós precisamos, primeiro, pagar a dívida que temos com o povo pobre” (4/2022). Buscou, então, para elas explicações de cinco pessoas do “entorno” do presidente recém-eleito. Entre as explicações convergentes que ouviu: “Um aperto de despesas, na contramão do discurso de campanha, é um caminho curto para perder sustentação política”; “Lula escolheu um vice de centro-direita e admitiu a possibilidade de ouvir economistas com visões diferentes, mas nunca prometeu uma agenda ‘liberal’”. Um dos aliados assim resumiu o tema: “Não importa o ministro, Lula tomará as decisões na Economia”.

Com efeito, não parece haver dúvida sobre a base fundamental das decisões presidenciais nessa área. Na primeira reunião de sua equipe de governo, Lula pediu que a equipe aposentasse do vocabulário a palavra “gasto”. Afirmou que o governo não deixaria de enfrentar a questão fiscal, mas insistiu em que o gasto social devia ser encarado como investimento, e não como despesa. E acrescentou que “o papel da equipe econômica é dizer que não tem dinheiro; o dos demais ministros é pedir recursos; e o (dele) é o de arbitrar o impasse, descobrindo brechas para arrumar verba”. O que não deixa de estar acontecendo, apesar dos esforços do ministro Fernando Haddad e de sua equipe.

Enquanto uma sociedade dinâmica, complexa, heterogênea e desigual, acreditando pouco em si própria, achar que só é possível realizar “grandes coisas” – como, por exemplo, o desenvolvimento econômico e social – fundamentalmente a partir do gasto público e do aparelhamento do Estado, permanecerão vivos entre nós traços de três fenômenos nefastos de nosso passado: o messianismo salvacionista, o voluntarismo exacerbado e o autoritarismo exercido em nome do povo. Os três incompatíveis com um republicano Estado Democrático de Direito.

Se conseguirmos, como parte de um processo de melhoria da qualidade do debate público informado, reduzir em favor do conteúdo da discussão o peso relativo dos insultos digitais, valorizar mais a serenidade e a prudência-com-propósito como virtudes políticas e aprofundar a discussão sobre sonhar sonhos errados e sobre sua realização “a partir do Estado” ou “a partir do dinamismo da sociedade” (um falso dilema), estaremos contribuindo para continuar mudando, para melhor, um país complexo e difícil como o nosso. Ou, pelo menos, sonhando sonhos certos, o que deveria incluir, seguramente, não ter ilusões sobre as dificuldades em realizá-los.