A partir desta segunda We Coffee torna-se embaixada do Garfield

Garfield é um gato alaranjado, ligeiramente obeso e famoso pela preguiça, pelo sarcasmo, pelo egoísmo, pela gula e pela paixão por lasanha. Já o We Coffee é uma cafeteria reconhecida por doces fofildos e outros produtos instagramáveis. Como uma coisa pode conciliar-se com a outra?

Para comemorar os 45 anos do personagem criado pelo cartunista americano Jim Davis, a rede de cafés e a Paramount agilizaram uma collab. O resultado começa a ser mostrado nesta segunda-feira, o dia da semana tão odiado pelo mais pop dos gatos.

De 14 de agosto a 14 de novembro, a loja da Vila Nova Conceição propõe um mergulho no universo do personagem, com direito a portal de entrada, painéis que remetem ao folgado felino, móveis personalizados que remetem a casa de Garfield - e até mesmo uma réplica do próprio , quebra-cabeças gigantes e cantos adesivados que convidam a uma selfie.

Para acompanhar, um menu enxuto e providencial será sugerido em todas as quatro unidades de We Coffee. “Testamos muitas receitas até chegar em resultados que refletissem o tipo de confeitaria que temos e que fosse a cara do Garfield”, conta Samanta Prol, chef confeiteira da marca.

Dentre as cinco criações aprovadas, vale começar pelo snow Garfield, um smoothie de chá verde com tangerina fresca e em sorvete, estampado com papel de arroz e chocolate e tangerina (R$ 26). Quem preferir algo quentinho, o show me coffee é um espresso com creme de ovomaltine (R$ 23).

Na sequência, o pãozinho com a cara do cartoon tem massa fofa e ligeiramente adocicada, recheada com cranberry, pistache e chocolate (R$ 18). A lasanha, ou melhor, o mil-folhas que remete ao prato italiano não chega nem perto de um molho à bolonhesa, mas tem entre suas camadas creme de baunilha e framboesas frescas (R$ 25).

Para completar as sugestões temáticas, o entremet lazy days, uma outra versão do rosto do personagem, é preenchido com creme de avelã, mousse de chocolate e base de biscoito de chocolate crocante (R$ 19).

We Coffee

R. Diogo Jácome, 598, Vila Nova Conceição. Todos os dias, das 9h às 22h.