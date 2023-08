Bar Cordial chega ao centro de São Paulo com clima despojado e ótima coquetelaria

Olá, amigos!

Todos bem?

Essa semana fui visitar o novo e despojado bar de Gabriel Santana, Fernando Moyses, César Rivitti e Fábio Moon, o Cordial.

O primeiro ponto a se destacar vem ainda antes do primeiro gole: a localização.

Pertinho do Copan, da Casa do Porco e afins, o Cordial tem tudo para se transformar em um ponto movimentado da região - e colaborar com a própria recuperação do centro.

O Cordial tem um espírito de bar clássico, um belo balcão, um chope bem tirado e comidinhas para beliscar. Diferentemente de alguns bares de coquetelaria, o ambiente não é intimidador (assim como os drinques - que vamos falar já já). Penso que o Cordial vem integrar a mesma prateleira do Bagaceira, Moela, Boca de Ouro e outras casas do gênero “despojada, mas com qualidade”.

O Cordial fica pertinho do Copan Foto: Arquivo Pessoal

Aqui, Santana quis mergulhar em uma onda diferente daquela do já premiado bar que leva o seu sobrenome (o Santana Bar, em Pinheiros). Se no Santana a proposta é mais formal, mais “50 Best”, no Cordial toda a produção e apresentação é mais informal - o que também se reflete nos preços (mais baixos do que os do Santana Bar).

Como o próprio nome entrega, a casa investe na criação de coquetéis com cordiais diferenciados - como cordiais de mirtilo e rosas, de carambola e melancia e pimenta.

A carta tem nove drinques (com álcool) e dois não-alcoólicos.

Cordial Foto: Arquivo Pessoal

Quero indicar meus três preferidos:

Blueberry 75 (gin, cordial de mirtilo e rosas, vinho branco seco e jerez fino - R$ 42)

Essa é uma ótima pedida para começar a noite por lá. Leve, mas sem abdicar do sabor. Mais do que isso: complexo sem ser cabeçudo. Poderia, inclusive, estar na carta do Santana Bar.

Hora Bolas (rum de especiarias infusionado na manga, cordial de carambola, pimenta jamaica e limão tahiti - R$ 29)

O meu preferido da noite. Um daiquiri diferenciado - pelo sabor e estrutura. Se for para experimentar um coquetel apenas, eu iria nesse (várias vezes).

Spicy Tommy’s Melancia (tequila, cordial de melancia e pimenta biquinho, coentro, agave e limão Tahit - R$ 37)

Desses coquetéis que fazem muita gente perder o medo de tequila. Muito sabor sem ser agressivo. Muito do que é o bar está representado neste coquetel.

Para quem procura mais punch alcoólico, vale experimentar o Manhattan em SP (bourbon, cachaça envelhecida, vermute de abacaxi e bitter de cacau - R$ 42) e o Amargo do Bando (gim, amaro, jerez, Frangelico e bitters - R$ 42).

Em breve, alguns drinques da casa irão sair direto da tap (com uma gaseificação caprichada).

Ah, o Cordial abre no almoço. A casa tem pratos específicos para cada dia da semana.

Vida longa ao Cordial!

Rua Epitácio Pessoa, 32.

Cordial Foto: Arquivo Pessoal

Locale Ristorante

O Grupo Locale, comandado pelos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen, acaba de abrir o Locale Ristorante. Diferentemente da vizinha Trattoria, que explora os pratos clássicos italianos, o conceito do Ristorante é proporcionar um cardápio com mais opções em porções menores - em um ambiente mais requintado.

A coquetelaria da casa fica por conta de Marcio Silva. Destaque para os ótimos L’Universo (The Macallan 12, licor de laranja com especiarias, sambuca e cevada maltada) e o Cannolo (Bourbon Maker’s Mark filtrado em casca de cannoli e doce de leite, vermute russo, amêndoas, cítricos e bitters).

Na Rua Manuel Guedes, 375, Itaim Bibi.

Locale Ristorante Foto: Arquivo Pessoal

Lançamento

A importadora Grand Cru e a APTK Spirits se uniram para lançar o Negroni Aged – drinque envelhecido em barril de carvalho com especiarias, criado pelo renomado bartender Ale D’Agostino. A garrafa custa R$ 499. O produto está disponível na loja da Grand Cru de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.