Bar da Frente guarda o espírito italiano de Pinheiros

Olá, amigos, todos bem?

Vamos no pique do feriado “fazer” um balcãozinho de leve.

A dica desta semana é o Bar da Frente, que desde o último dia 15, tem ocupado a entrada do restaurante Bosco.

A ideia do lugar é ser mais do que uma espera para o restaurante - mas, de fato, se apresentar como um bar de verdade (e que pode ser visitado independentemente do restaurante).

Coquetelaria com espírito italiano Foto: Arquivo Pessoal

Os drinques da casa foram desenvolvidos pela APTK, de Alê D’Agostino e Junior Soares. A sacada aqui é a inspiração italiana dos drinques.

Entre os coquetéis, destaque para o Ouro Italiano (R$ 44). O coquetel envolve um gelo em tons dourados com a combinação de rum, cachaça de jambu, vermute Circollo Bianco, xarope de lichia, bitter de laranja e pó de puxuri.

Outra boa pedida é o Dry di mela (R$ 39) - um dry feito com gim, vermute bianco, água de picles de maçã e, na guarnição, o próprio picles preparado na casa.

No Bar da Frente Foto: Arquivo Pessoal

Serviço – Bar da Frente

Endereço: Rua João Moura, 976, Pinheiros

Bar da Frente quer ser mais do que uma espera de restaurante Foto: Arquivo Pessoal

Barouche em Pinheiros

O novo Barouche fica na Vila Madalena. A ideia é ser um bar, café e Livraria.

Os sócios Paulo Velasco e Priscila Passos mantiveram a proposta original ao escolher comolocação uma loja térrea de um prédio residencial.

Enquanto o bar traz a carta de drinques autorais e clássicos - e uma carta de vinhos, o café tem dois cardápios (com opção diferentes no durante o período matutino e o almoço). Já a livraria conta com 2 mil títulos.

Rua Medeiros de Albuquerque, 401 – Vila Madalena

Barouche chega em Pinheiros Foto: Barouche/divulgação

The House of Suntory Experience

Em maio de 2023, The House of Suntory Experience realizou pela primeira vez no Brasil uma imersão na cultura, gastronomia e coquetelaria japonesas, como anfitriã de noites exclusivas na Japan House São Paulo, que celebrou os rituais nipônicos a partir de um menu inspirado nos elementos da natureza que uniu culinária e alta coquetelaria moderna e autoral.

Para dar continuidade ao projeto e ao centenário da The House of Suntory, a marca realiza uma versão Pop Up da sua experiência, em parceria com os chefs Telma Shiraishi (Aizomê), Denis Watanabe (Watanabe), Makoto Okuwa (Makoto), William Ymamura (Kosho) e Marcelo Fukuya (Kinoshita) que, durante os meses de setembro, outubro e novembro, realizarão em suas respectivas casas, menus de 4 tempos harmonizados com os rótulos da marca japonesa. O menu estará disponível entre os dias 11 e 16 de setembro, pelo valor de R$ 700.

O Mês do Bourbon

Pelo 5° ano consecutivo o Bourbon Woodford Reserve celebra a data com ações em 15 bares de alta coquetelaria.

Um Guest Bartender, no dia 14 de setembro, às 20h, no Caledônia Whisky & Co, com o Júnior Oliveira, embaixador do Woodford Reserve no Brasil.

Drinques autoriais: Até o fim do mês, Quem visitar o Betsy, Boato, Caulí, Fortunato, Mule Mule e Olívio, comandados pelo Sylas Rocha, poderão pedir o Woodford Coffee Spiced. Já o Will Jigger, talentoso bartender revelado pelo Banqueta, apresenta o Beet Martini.

Dose e drinque em dobro: 15 bares estarão com dose e drinque em dobro: na compra de uma dose de Woodford Reserve, ou um drinque Old Fashioned, ou um Woodford Mule, o consumidor ganha o segundo para um brinde. A promoção acontece no Amargot, Betsy, Boato, Caledônia Whisky & Co, Cão Veio, Caulí, Fortunato, Guilhotina, Jordão Bar, Martin Bar, Mule Mule, Olívio, Solara Bar, The S. Bar e Zona 011.