O que os amantes de café e os fãs de viagens pelo espaço têm em comum? Acertou quem respondeu o café liofilizado. Muito comum em missões espaciais, a comida liofilizada também pode estar aterrissando na sua casa. Não está entendendo nada? Bom, vamos começar por como é feito o café solúvel, tão presente no dia a dia dos brasileiros.

Em seu canal do YouTube ‘Descubra Café Solúvel’, a especialista em café Eliana Relvas explica que, primeiramente, os grãos são selecionados, torrados, moídos e enviados para a extração. Nesse momento, a água quente é usada para obter propriedades solúveis e, então, o pó passa por um processo de concentração, no qual 50% da água é evaporada à vácuo.

Depois de tudo isso, chega a hora da secagem. Existem dois tipos de secagem ou desidratação do café: por spray dryer ou pela liofilização. Relvas conta que o primeiro método utiliza uma corrente de ar quente para pulverizar o extrato do café, fazendo com que toda a água evapore e o pó fique bem fino. Já no caso da liofilização, o extrato do café é congelado e, assim, a água sofre o processo de sublimação, passando direto do estado sólido para o gasoso.

Então, afinal, café liofilizado e café solúvel são a mesma coisa? Sim e não, depende por qual processo de secagem ele passou. Ah, e para quem está se perguntando se café liofilizado é melhor do que o café solúvel comum, o que a especialista destaca é que, no caso do liofilizado, os aromas e sabores naturais do café são mantidos com alto padrão de qualidade.

Prático de fazer, o café instantâneo fica pronto bem rapidinho e pode ser misturado com água, leite e até ser usado em receitas. Entenda mais sobre a técnica de liofilização, suas vantagens e como fazer café solúvel em casa.

Qual é a vantagem de consumir produtos liofilizados?

Um dos benefícios do café liofilizado é que ele retarda a ação dos microrganismos. “Os microrganismos precisam de água e umidade para se desenvolver, logo, todo alimento seco tem sua preservação mais prolongada”.

Como preparar café solúvel liofilizado?

O café liofilizado pode ser preparado da forma como o consumidor preferir. Você pode apenas adicionar água ou leite (animal ou vegetal) para fazer essa reidratação do grão, por exemplo, e esse acréscimo pode ser em diferentes temperaturas.

Além do preparo da bebida, também é possível utilizar o café liofilizado como ingrediente em doces e sorvetes, barrinhas de cereal, bebidas prontas, entre outros.

Receitas com café solúvel para fazer em casa

Algumas dicas de receitas com café que podem ser feitas com café liofilizado são um café gelado e aromatizado com laranja, a clássica sobremesa italiana tiramisu, um sorvete de café caseiro e uma espuma de café que vai deixar sua bebida ainda mais cremosa e especial.

