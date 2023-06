Não tem jeito: a cachaça é, sem dúvida, o destilado mais querido do país. Feita a partir da cana de açúcar, a história da cachaça se entrelaça com a produção açucareira do período colonial, e a bebida até hoje é presença indispensável nos bares e botecos por todo o Brasil. De sabor marcante e fácil harmonização, a cachaça se tornou o principal símbolo da coquetelaria brasileira e, aos poucos, foi se firmando como um destilado versátil que vai bem em diversos tipos de drinques. O mais popular, claro, é a caipirinha de limão, mas drinks com cachaça podem ir muito além do tradicional coquetel azedinho.

Pensando nisso, separamos 7 drinques de cachaça para você fazer na sua casa, priorizando coquetéis fáceis que levam poucos ingredientes. Do Rabo de Galo à batidinha de coco, trouxemos coquetéis de cachaça para todos os gostos. Ficou curioso? Confira 7 drinques de cachaça para preparar em casa

Batida de coco

Batida de coco Foto: Codo Meletti|Estadão

Uma batidinha bem feita é sempre uma ótima opção para quem busca um drinque de cachaça simples, saboroso e fácil de preparar. A receita de batida de coco que separamos leva apenas quatro ingredientes e dá pra resolver tudo no liquidificador, perfeita para quem está em casa quer preparar um drinque rápido.

Rabo de Galo

Rabo de Galo Foto: Codo Meletti|Estadão

Continua após a publicidade

Um dos drinques mais populares do Brasil, o Rabo de Galo pode ser encontrado desde na padaria do bairro até em balcões de bares mais “chiques”. A receita de rabo de galo leva poucos ingredientes e pode render diversas variações - basta equilibrar os insumos. Confira o passo a passo completo.

Cachaça Sour

'Cachaça Sour' do Bangalô Bar. Foto: Divulgação Bangalô Bar

Os coquetéis do tipo sour são drinques azedinhos de consistência espessa, que normalmente usam clara de ovo para formar uma espuminha deliciosa. A receita de Cachaça Sour do Bangalô Bar une o melhor dos drinques sour à nossa cachaça brasileira, e o resultado é saboroso e refrescante. Confira!

Bombeirinho

Bombeirinho Foto: Roberto Seba

O bombeirinho é um clássico dos bares e botecos brasileiros. De sabor marcante e poucos ingredientes, o drinque é uma ótima opção para quem está afim de um coquetel com aquele gostinho de groselha característico que conquistou o paladar dos brasileiros. Confira a receita de bombeirinho do bartender e mixologista Marco de La Rocha e prepare essa delícia em casa.

Continua após a publicidade

Drinque de cachaça de jambu

'Jambu verão', drink de cachaça de Jambu do Casa Tucupi. Foto: Raul Fonseca

A cachaça de jambu, erva típica do norte do Brasil, vem ganhando destaque no mundo da coquetelaria. O destilado rende coquetéis maravilhosos - se usado da maneira correta, claro. Confira a receita do drinque de cachaça de jambu da Casa Tucupi, elaborado pela bartender Amanda Vasconcelos.

Caipirinha de limão

Caipirinha de limão perfeita Foto: Rubens Kato

Quando se fala em drinks de cachaça, a caipirinha de limão não pode ficar de fora. Todo mundo acha que sabe fazer o coquetel, mas algumas regrinhas devem ser seguidas para que o drinque fique equilibrado e azedinho na dose certa. Veja a receita de caipirinha de limão do bartender Laércio Zulu e nunca mais erre na hora de fazer o drinque mais famoso do Brasil.

Drinque de cachaça com gengibre

Continua após a publicidade

Banzeiro. Foto: Rubens Kato

Quem disse que cachaça e vinho não combinam? Apesar de não ser uma mistura comum, um bom equilíbrio entre as duas bebidas pode gerar ótimos drinques. A receita do “Banzeiro”, drinque elaborado pelo bartender Laércio Zulu, tem um leve toque de vinho e leva uma deliciosa espuma de gengibre que faz toda a diferença. Aprenda o passo a passo completo, da espuma à finalização.