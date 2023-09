Tudo sobre a Coffee Week 2023, com mais de 100 estabelecimentos participantes

Um dos principais eventos de café do País, o Coffee Week começa esta semana em São Paulo. Entre os dias 29 de setembro a 15 de outubro, mais de 100 estabelecimentos na cidade celebram a bebida com promoções criadas especialmente para a data.

Todas as casas participantes apresentam dois combos, a preços fixos de R$ 14,90 e R$ 24,90. As promoções podem ser elaboradas com café da casa, seja puro, quente ou gelado, espresso ou coado, drinque com ou sem álcool e acompanhamentos doce ou salgado.

O objetivo é promover um roteiro durante o período do Coffee Week Brasil para que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar a experiência de degustar diferentes qualidades da bebida, com receitas variadas e opções inusitadas para todos os paladares.

Coffee Week Brasil retorna a São Paulo com combos exclusivos. Foto: Divulgação/Coffee Week Brasil/Café Sebo Verde

Segundo a organização, os lugares indicados no Coffee Week Brasil são cafeterias que oferecem em seus cardápios cafés de qualidade, preparados e servidos adequadamente, com opções de cafés feitos de grãos selecionados, podendo ou não serem moídos na hora.

Ao longo dos dez anos, o evento já foi realizado em diferentes capitais do Brasil e impactou mais de 500 mil pessoas nos estabelecimentos participantes. A expectativa para esta edição é envolver cerca de 100 mil apreciadores de café em 20 dias de promoção.

“A ideia com o Coffee Week Brasil é ressaltar os lugares onde o consumidor encontra a bebida, podendo ser além das cafeterias, como em bares, restaurantes, padarias, entre outros estabelecimentos onde o cafezinho é servido de maneira especial”, diz o responsável pelo Coffee Week Brasil, Julio Shiira, por meio de nota enviada à imprensa.

Novidades do Coffee Week 2023

Uma das novidades deste ano é o Coffee Week Shop by Café Social, um espaço exclusivo onde serão servidos gratuitamente cafés especiais, feitos por baristas do projeto. Esta ação acontecerá exclusivamente no dia 29, sexta-feira, marcando o lançamento do festival.

Outra novidade será a agenda de cursos gratuitos com baristas do Coffee Week. Eles acontecerão ao longo do evento, com capacidade limitada e necessidade de inscrição prévia. Serão voltados tanto para profissionais quanto para apreciadores de café que desejam obter mais conhecimento, bem como aprender técnicas e receitas diversas utilizando o cafezinho. Datas e horários serão divulgados através do site e redes do festival.

Cafeterias participantes do Coffee Week

Dentre as cafeterias participantes, há opções em todas as regiões de São Paulo. Os combos são para todos os gostos e perfis, desde executivos a famílias com crianças. Há combinações das mais tradicionais com o café coado e um salgado como pão de queijo, por exemplo, até drinques utilizando o café como base da receita. Alguns endereços são:

Capi Café

R$ 14,90: Cold Brew com laranja Bahia e perfume de cardamomo, acompanhado de mousse de limão siciliano com lemon curd.

R$ 24,90: Latte de caramelo salgado com pimenta da Jamaica, acompanhado de baguete de fermentação natural com creme de queijos e queijo tulha da Fazenda Atalaia finalizado com caramelo salgado.

Provence Cafés

R$ 14.90: combo com toque floral, Lait lavanda - Latte, Xarope de lavanda e Mini Croissant com canela e açúcar.

R$ 24.90: Lavander - Cold Brew, Xarope de lavanda, Água de Coco, acompanha croissant com geleia de pimenta.

Café Habitual

R$14,90: café coado orgânico com duas opções de grãos especiais (Mundo novo ou Icatu), acompanhado de bolo de tangerina, abobrinha ou coco com capim limão.

R$ 24,90: café coado orgânico também em duas opções de grãos especiais (Mundo novo ou Icatu), acompanhado de bolo de tangerina, abobrinha ou coco com capim limão e pão de queijo multigrãos com queijo feta, queijo minas, linhaça e tomilho.

Café Habitual também terá duas opções para o Coffee Week Foto: Divulgação/Coffee Week Brasil/Café Habitual

Pikurruchas

R$14,90: Piku Combo inclui o saboroso Espresso Caramel, que contém base de brigadeiro de doce de leite artesanal, café espresso, espuminha de leite e raspinhas de caramelo. Acompanha um brigadeiro enroladinho.

R$24,90: Latte Macchiato PikurruchA’S tem base de brigadeiro belga, macchiato de leite com expresso, espuminha de leite e mais brigadeiro belga na borda. E, para acompanhar, pão de queijo quentinho assado na hora.

Red Coffee & Co.

R$14,90: Café coado especial da casa acompanhado de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

R$24,90: Cappuccino acompanhado de Baguete de fermentação natural com manteiga na chapa.

Visconde Cafés

R$14,90: Capuccino tradicional acompanhado de um Cookie de chocolate

R$24,90: Um Coado gelado servido com um Pão brioche com mortadela

Coffee Selfie

R$14,90: Um café espresso e 1 Eclair de chocolate ao leite OU Eclair de doce de leite

R$24,90: Um cappuccino italiano acompanhado de uma Torta holandesa OU uma Torta de limão.

Café Selo Verde

R$14,90: Mocha com creme banana + 01 brownie com doce de leite de café.

R$24,90: Café pôr do sol (suco de laranja, xarope de frutas vermelhas e café), acompanhado de um muffin salgado dois queijos.

Cheirin Bão Parque Piqueri

R$ 14,90: Um café espresso (grão Mió) OU coado (grão Bão ou Mió) + um Pão de Queijo.

R$24,90: Um Ice cappuccino com borda de doce de leite + um Sanduíche de Pão de queijo com linguiça ( acompanhamento de molho barbecue de goiabada ou mostarda e mel).

Kazu Cake

R$ 14,90: Um Espresso ou um Doppio ou um Espresso com leite ou um Espresso com chantilly, acompanhado de um Choux Tradicional.

R$24,90: Um Drip Coffee (café coado na hora) com uma Fatia de bolo de morango ou banana ou mousse ou matchá.