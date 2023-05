A destilaria Velho Barreiro deu mais alguns passos em direção ao mercado de luxo esta semana. A marca anunciou a continuidade de sua linha premium.

A Velho Barreiro Platinum será comercializada em duas versões: a edição especial de luxo, com o valor estimado de US$180 mil, engarrafada com uma armação feita com 550 gramas de ouro rosé e cravejada com 209 pedras brilhantes, além de um diamante de 0,6 quilate na garrafa, disponível apenas sob encomenda. Já a garrafa convencional será disponibilizada no varejo a partir do dia 15 de maio por R$ 230.

Cachaça de US$ 180 mil da Velho Barreiro Foto: Vinicius Lacerda

Diferente das cachaças Ouro, Gold e Diamond, a Velho Barreiro Platinum foi armazenada em tonéis de amburana, o que diminui a acidez, resultando uma cachaça perfumada, com cor amarelada e com 40% de teor alcoólico.

Para Cesar Rosa, presidente executivo da marca, a importância deste lançamento está na continuidade da linha premium da Velho Barreiro, que já conta com a versão Ouro, Gold e Diamond. “É uma cachaça que chegou para romper as barreiras da categoria, conquistar novos consumidores. Com o lançamento da Velho Barreiro Platinum estamos fazendo um convite para que o consumidor explore novas experiências”, afirma.