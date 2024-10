3 receitas de vinagretes diferentes

Vinagrete é aquele molho clássico que todo mundo adora. Perfeito para dar frescor e complementar o sabor de diversos pratos, ele tem como base a simples combinação de vinagre, tomate, cebola e azeite, temperado com ervas e pimenta. Além de ser um clássico nas saladas e marinadas, o vinagrete é presença garantida nos churrascos.

Agora, se você quer variar e surpreender, selecionamos 3 receitas diferentes de vinagrete: um com frutos do mar, uma versão especial para feijoada e até uma versão com banana. Pronto para experimentar? Confira as receitas:

Vinagrete para feijoada

No Tordesilhas, feijoadavem comarroz, couve, farinha, vinagrete, laranja,caldinho de feijão, linguiça e torresmo. Foto: Restaurante Tordesilhas/Divulgação

É inegável, o vinagrete adiciona um toque especial a qualquer feijoada. A receita do restaurante Tordesilhas, da chef Mara Salles, é feita com caldo da feijoada, pimenta fresca e molho de pimenta, equilibrando a acidez e a picância com o sabor encorpado do feijão. Faz toda a diferença na hora de servir.

Vinagrete de frutos do mar

Vinagrete de frutos do mar Foto: Ricardo Dangelo/ Divulgação Braca

O vinagrete de frutos do mar, preparado com polvo, camarão e lula, é uma opção refrescante e saborosa para quem aprecia pratos leves e elegantes. A mistura dos frutos do mar com o toque cítrico do vinagrete cria um equilíbrio perfeito entre frescor e a suavidade das texturas.

Vinagrete de banana

Vinagrete de banana do Bar da Dona Onça Foto: Mauro Holanda/ Divulgação Bar da Dona onça

A chef Janaina Torres, do Bar da Dona Onça, criou um vinagrete simples e delicioso com banana. No restaurante, ele é chamado de “tartar” e acompanha o picadinho, mas combina com tudo, especialmente carnes, por ser leve e muito saboroso. Dá um toque surpreendente a qualquer prato.

O clássico que nunca sai de moda. Para quem prefere o vinagrete tradicional, que agrada a todos os paladares e combina com qualquer prato, especialmente churrasco, aqui está uma receita fácil e simples de vinagrete.

