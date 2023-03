Prato de maní, a receita de carne de sol com dois tipos de purê, farofa e vinagrete, da chef Caroline Silva, do restaurante Sorriso Baiano. Foto: Divulgação/Sorriso Baiano Por Redação Paladar Maní, a carne de sol com purês, farofa e vinagrete A receita criada pela chef Caroline Silva acompanha dois tipos de purê e foi inspirada na lenda sobre a origem da mandioca Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A carne de sol é um tipo de preparo de carne bovina bem apreciado em países da América Latina, como Peru e Colômbia. No Brasil, as receitas com carne de sol também são comuns, mas elas se destacam ainda mais no Nordeste, em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Existem diversas formas de preparar a carne de sol. Enquanto há quem prefira essa carne temperada com alho e cominho, outros optam por usar temperos como coentro e pimenta-do-reino. No prato de maní, a carne de sol é acompanhada de purê de mandioca com três queijos, purê frito, farofa de dendê e vinagrete de banana-da-terra. A receita é da chef amazonense Caroline Silva, dona do restaurante Sorriso Baiano, em Prado, na Bahia. Para criar esse prato, a chef se inspirou na história “Mani, a lenda da mandioca”. Segundo o folclore, a mandioca surgiu das cinzas da indiazinha Mani, que regada pelas lágrimas de sua mãe, ganhou vida na oca onde Mani havia sido enterrada. Assim, o termo mandioca surgiu da junção do nome Mani+oca. Agora que você já sabe mais sobre mandioca e carne de sol, que tal provar o prato da chef Caroline? É estupendo! Veja como fazer através do passo a passo abaixo: