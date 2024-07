Para a maioria de nós, o inverno chega trazendo também aquela vontade de aconchego e uma experiência quentinha, como ficar embaixo dos cobertores assistindo a um filme e talvez uma boa sopa ou uma bebida gostosa para nos aquecer de dentro pra fora. Para quem é do time que curte a última opção, selecionamos sete receitas de bebidas quentes bem saborosas e perfeitas para te deixar super quentinho nos dias de frio.

A seleção é para todos os gostos, desde um chocolate quente até opções com álcool, como o irish coffee. Confira abaixo estas receitas fáceis.

Não Alcoólicas

Café

Café coados em filtros de papel pedem,em geral, moagem média. Foto: Gabriela Biló/Estadão

O bom e velho café coado, também conhecido como café filtrado, é uma das formas mais tradicionais e apreciadas de preparar café no Brasil. Você sabe como preparar um café coado perfeito? Confira a dica do barista Salomão Gidi.

Capuccino

Cappuccino Foto: Daria Rudyk/Unsplash

É a bebida ideal para quem prefere um sabor mais sutil de café, o sabor do leite é mais presente. O chef confeiteiro Lucas Corazza ensina como preparar um cappuccino delicioso sem a necessidade de utensílios profissionais. Com passos simples e ingredientes fáceis de encontrar, você poderá desfrutar de um cappuccino cremoso e saboroso no conforto da sua casa.

Chocolate quente

Um dos chocolates quentes do festival temático da Galette, em cartaz até o final de julho Foto: div

Nada melhor do que uma xícara de chocolate quente para aquecer os dias frios ou proporcionar um momento de conforto. Seja para acompanhar uma tarde de leitura, uma conversa com amigos ou simplesmente para se mimar, o chocolate quente é sempre uma ótima escolha. Aprenda a preparar um chocolate quente irresistível com a chef Gabriela Barretto, que ensina uma receita bem cremosa e com um toque especial de pimenta-preta para dar um sabor ainda mais único.

Chai latte

Chai latte - bebidas quentes Foto: Denira/ Adobe Stock

O chai latte é uma combinação de chá chai e leite, resultando numa mistura reconfortante e aromática de especiarias como a canela, cravo, gengibre e pimenta preta. Originário da Índia, o chai latte ganhou popularidade como uma alternativa ao café tradicional, oferecendo um sabor rico e único que encanta os amantes de bebidas quentes. Confira a receita da chef Gabriela Barretto, do restaurante Futuro Refeitório, e aprenda a preparar um chai latte perfeito para aquecer seu dia.

Alcoólicas

Irish coffee

Irish Coffee Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

O Irish Coffee é uma bebida clássica, servida em bares e restaurantes ao redor do mundo, especialmente em dias frios ou um prazer especial após uma refeição. Esta mistura de café quente com uma dose de uísque irlandês continua a ser uma celebração da hospitalidade irlandesa e do prazer de uma boa bebida quente. Confira a receita e as dicas da Patrícia Ferraz sobre como preparar um Irish Coffee delicioso.

Vinho quente

Vinho quente Foto: Grafvision/ Adobe Stock

O vinho quente tem suas raízes na Europa, sendo tradicionalmente consumido nos meses mais frios, especialmente durante festividades como o Natal e o Ano Novo. Já no Brasil, vinho quente faz sucesso no meio do ano, época de festa junina, friozinho e, para alguns, férias por aqui. Aprenda a receita de vinho quente, elaborada pela chef Heloisa Bacellar, que também inclui gengibre e limão-siciliano para um toque especial.

Quentão

TQ SÃO PAULO 07.06.2023 CADERNO2 PALADAR FESTA JUNINA QUENTÃO Alternativas para o tradicional Quentão. Bebidas feitas pela Companhia dos Fermentados (dupla composta por Leonardo Andrade e Fernando Goldenstein - de óculos nas fotos). FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Embora parecido com o vinho quente, o quentão possui algumas distinções. É uma bebida popular no Brasil, especialmente durante as festas juninas, preparada com cachaça. Fernando Goldenstein, da Companhia dos Fermentados, compartilhou o modo de preparo dessa tradicional bebida brasileira. Confira abaixo como preparar quentão.

