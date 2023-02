O café não é a única bebida saborosa com cafeína; prove o chai latte da chef Gabriela Barretto, do Futuro Refeitório

Uma receita de chá com jeitinho de café: esse é o chai latte. A bebida não leva café; a semelhança está no uso da espuma do leite. A cafeína aparecerá no chá preto, que é a base desta receita.

Além disso, o chai latte da chef Gabriela Barretto , do restaurante Futuro Refeitório, conta também com canela , cravo, gengibre , pimenta preta e outros ingredientes. Essa combinação resulta em uma bebida quente deliciosa, com menos cafeína do que um café expresso, por exemplo. Veja como é fácil fazer: