7 receitas deliciosas de mousse para a sobremesa

A mousse é uma sobremesa leve e aerada, típica da culinária francesa, que conquistou o coração dos brasileiros. Feita à base de ingredientes simples, como ovos, açúcar e creme, a mousse é batida até ficar bem fofa, resultando em uma textura incrível que derrete na boca. A mais consumida é a mousse de chocolate, um verdadeiro clássico.

Mas as opções de mousses vão muito além do chocolate. A mousse de doce de leite é irresistível, assim como a mousse de expresso, perfeita para os fãs de café. Para quem adora sabores tropicais, a mousse de maracujá é muito refrescante, e a mousse de goiabada tem aquele toque bem brasileiro da goiabada. Quem ama o suco de abacaxi com hortelã vai adorar a mousse dessa combinação. E para fechar com chave de ouro, ainda tem a mousse saudável de abacate com chocolate, que é leve e deliciosa.

Confira 7 receitas deliciosas de mousses e surpreenda a todos com versões dessa sobremesa irresistível:

Mousse de chocolate

Mousse de chocolate Foto: M.studio/ Adobe Stock

Nada como uma mousse de chocolate para encantar qualquer paladar. Essa sobremesa clássica é fácil de fazer e tem o sabor intenso do chocolate.

Veja receita

Mousse de doce de leite

Mousse de doce de leite Foto: Dawilson Fonte/Anhembi Morumbi

Essa mousse de doce de leite é uma tentação cremosa e perfeita para os fãs desse ingrediente brasileiro. É uma receita de sobremesa fácil, com uma textura aveludada que conquista a cada colherada.

Veja receita

Mousse de café

Mousse de café espresso Foto: Taila Saito/Anhembi Morumbi

Para quem não dispensa o sabor marcante do café, essa mousse é ideal. Um doce leve e cheio de personalidade, que combina o amargor característico do café com uma doçura equilibrada, resultando em uma mousse sofisticada e perfeita para fechar a refeição com estilo.

Veja receita

Mousse de maracujá

Mousse de maracujá, sem leite condensado Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A mousse de maracujá é um clássico para brasileiros, leve e refrescante, com o toque azedinho do maracujá que equilibra perfeitamente o doce. Nesta receita, a chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, traz sua versão irresistível dessa sobremesa brasileira.

Veja receita

Mousse de goiabada

Mousse de goiabada Foto: Luciana Bonometti/ Arquivo pessoal

Com o sabor autêntico da goiaba, a mousse de goiabada traz uma brasilidade deliciosa à mesa. Receita simples da confeiteira Lu Bonometti, essa sobremesa simples é surpreendente.

Veja receita

Mousse de abacaxi com hortelã

Mousse de Abacaxi com Hortelã Foto: Luciana Bonometti/ Arquivo pessoal

Perfeita para quem ama sobremesas refrescantes, a mousse de abacaxi com hortelã combina o sabor tropical do abacaxi com o frescor da hortelã. É uma opção leve e diferente para quem procura uma mousse fácil de fazer e cheia de sabor.

Veja receita

Mousse de abacate e cacau

Mousse de abacate e cacau Foto: Brent Hofacker/ Adobe Stock

Essa mousse de abacate com cacau é a escolha ideal para quem quer uma sobremesa saudável. Ela traz o cacau e a cremosidade natural do abacate, criando uma opção leve, deliciosa e simples de fazer.

Veja receita