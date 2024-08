Cinco jeitos de fazer kibe frito em casa

Dos mais clássicos e populares pratos da culinária árabe no Brasil, o kibe é uma receita que pode ganhar muitas faces diferentes, podendo ser servido cru, no forno, frito e com ingredientes que variam entre as receitas de cada família e estabelecimento que serve o quitute.

Pela porção fácil de consumir e de se encontrar, o kibe também é um dos principais pedidos para a hora do rush, e está presente em grande parte dos balcões de salgados e barracas de comida de rua, além de, claro, as tradicionais casas de culinária árabe.

Mesmo dentro de casa, não é uma tarefa complicada reproduzir ótimas versões de kibe frito, que podem ser servidos como entradas, aperitivos e até como porção principal de uma refeição ou ocasião especial. A seguir, separamos algumas receitas elaboradas por chefs que sabem como ninguém fazer bons kibes, cada um dando o seu toque especial e autoral, contando também com versões diferentes que usam outros ingredientes além da carne bovina na massa.

Veja a seguir a seleção:

Receita de kibe do Make Hommus. Not War

Receita de kibe frito do restaurante Make Hommus. Foto: Pedro Ferrarezzi/Divulgação

O chef Fred Caffarena está à frente da cozinha do restaurante Make Hommus. Not War, e compartilhou com o Paladar a sua receita fácil de kibe frito. A sua leitura da receita leva um pouco de batata na massa, que contribui para a leveza do prato após a fritura. No recheio, o caldo de carne é a escolha de Caffarena para atingir um recheio equilibrado em sabor e suculento.

Clique no link abaixo para conferir o passo a passo completo da receita, além de outras dicas do chef para acertar o ponto e a textura ideal na massa do kibe, mas segue um spoiler: se a massa estiver quebradiça, vale acrescentar algumas pedras de gelo na hora de processar, adicionando um pouco mais de umidade e abaixando a temperatura da mistura.

Veja a receita

Kibe do Zatyún

Kibe do Zatyún. Foto: Zatyún/Divulgação

O Zatyún, endereço de culinária típica libanesa, contou um pouco dos segredos sobre a sua versão do kibe frito de carne bovina. Muitas versões contam com a adição de nozes no recheio, para dar nuances na textura e sabor, mas a escolha da casa foi adicionar amêndoas laminadas, de sabor mais discreto e delicado.

A carne escolhida para essa receita é o coxão mole, que é magro e uma alternativa diferente para o patinho, que muitas vezes é a opção difundida para a produção de kibe.

Veja a receita

Kibe do Samir Amis

Porção de kibe frito do empório árabe Samir Amis. Foto: Samir Amis/Divulgação

A dica para a receita de kibe do empório árabe Samir Amis é pedir para o açougueiro um blend (mistura) de carne moída que tenha aproximadamente 30% de gordura. Dessa maneira, é possível atingir um equilíbrio de sabor e suculência.

Com poucos ingredientes e um preparo prático, essa versão é uma boa pedida para quem deseja um kibe suculento e bem temperado sem muito esforço, ficando com uma casquinha crocante e um recheio bem suculento e temperado por dentro.

Veja a receita

Kibe com massa de arroz do Zingo & Ringo

Veja como fazer uma receita fácil de massa de kibe com arroz. Foto: Mariana Veltri/Divulgação

Parte da seção dos kibes mais “diferentões”, a versão do chef Bassem Koussa, à frente do restaurante Zingo & Ringo substitui a clássica massa de trigo e carne por uma combinação de arroz e batata temperada com curry.

O recheio sugerido é de carne moída, mas a receita permite variações, como uma versão vegetariana ou vegana, substituindo a carne por vegetais e outros ingredientes. Para finalizar, a dica do chef é pingar algumas gotas de suco de limão por cima, e sobre o recheio, Koussa comenta que vale adicionar algumas folhas de hortelã para dar um frescor a mais.

Veja a receita

Kibe de bacalhau da Helô Bacellar

Receita de quibe de bacalhau Foto: Alex Silva|Estadão

Essa receita prática de kibe ganha uma nova cara com a chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô. A ideia é trocar a clássica carne bovina por bacalhau como a proteína que vai fazer parte da massa.

Essa receita é uma boa opção para quem deseja variar no preparo tradicional, leva poucos ingredientes e fica pronta em menos de uma hora. Os bolinhos, moldados em formato de kibe, são fritos até ficarem dourados e crocantes, pensados para serem servidos como entrada ou petisco.

Veja a receita