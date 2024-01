As férias são uma delícia, mas como nem tudo é perfeito, tem sempre aquele dilema do que fazer para a criançada que está com tempo livre e quer comer algo novo, ou quando os amiguinhos estão reunidos para momentos de diversão e brincadeiras. Para te ajudar na tarefa, trouxemos aqui três receitas práticas de doces para fazer na airfryer, todas feitas pela chef Bru Calderon.

Pastel de presunto e queijo

Pastel de pizza Foto: Giulia Cucio

Azeitona, mussarela e presunto (mas se a criançada não gostar, pode tirar algum deles) fazem o recheio deste pastel que não precisa de óleo e ainda assim crocante.

Confira a receita

Bolo de cenoura na airfryer

Bolo de cenoura na AirFryer Foto: Bru Calderon

Bolo de cenoura é sempre um doce amado por crianças - e pelos adultos - e esse é um pouquinho diferente por ser feito na airfryer, e valerá a pena

Confira a receita

Petit gâteau na airfryer

Petit gâteau Foto: Bru Calderon

Pode parar de achar que petit gâteau é difícil de se preparar. Esta receita deixa o doce cremoso por dentro e com uma fina camada crocante por fora.

Confira a receita