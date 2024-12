Peru, pernil, tender e lombinho dão o que falar na época de Natal, mas por que não dar um espírito mais boêmio, mesmo que zero álcool, para o período mais festivo do ano? A chef de bar do Modern Mamma, Márcia Martins, ensina a fazer cinco drinques natalinos (inclusive um não-alcoólico) para você brindar as festas em grande estilo.

Mr Gingerbread, um drinque com saquê e ginger ale

Mr Gingerbread, um drinque com saquê e ginger ale Foto: ALEX SILVA

Com uma vibe de árvore de Natal, o drinque de capim santo com saquê e refrigerante de gengibre pode ser enfeitado com um ramo de hortelã e um biscoitinho de gengibre bem simpático.

Confira a receita

MUST: uma mini sangria, com vinho tinto e licor de laranja

Drinque com vinho tinto e licor de laranja Foto: ALEX SILVA

Sangria e Natal tropical têm tudo a ver. Para fazer uma sangria no copo com vinho tinto Malbec e cointreau (o licor de laranja), veja esta receita simples e rápida de drinque natalino para se refrescar.

Confira a receita

3 reis: uma mistura de gin e romã, a cara do Natal

Drinque de gin com suco de romã Foto: ALEX SILVA

A romã é quase um sinônimo de fim de ano e uni-la com o gin e um pouco de limão é uma aposta certeira para trazer frescor para o seu Natal.

Confira a receita

Ho Ho sour: drinque com Aperol e suco de toranja

Drinque com Aperol e suco de toranja Foto: ALEX SILVA

O Papai Noel veio cedo este ano e já está garantindo sua opção de drinque saborosa, cítrica e com um queridinho de muita gente: o Aperol. Aprenda uma receita fácil que agrada aos olhos para além do paladar.

Confira a receita

Cin Cin di Natale: mocktail com suco de uva e creme de pêssego

Drinque sem álcool com suco de uva e pêssego Foto: ALEX SILVA

Para quem quer fugir da ressaca (ou agradar os convidados que não bebem), a sugestão é brindar com um drinque não-alcoólico que é bem bonito e vem meio a meio na taça, num degradê de suco de uva com creme de pêssego para ninguém botar defeito.

Confira a receita