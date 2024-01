A airfryer - ou fritadeira elétrica, como preferir chamar - acaba facilitando bastante o dia a dia de quem cozinha e também daquela pessoa que quer preparar algo para comer bem rapidinho. Porém, muito se ouve de preparos que acabam ficando mais perto do mundo das junk foods, como a famosa receita da batata frita, que é só tirar do saquinho e colocar para fritar. Mas você sabia que é possível preparar uma refeição mais saudável usando o aparelho? Separamos algumas receitas feitas pela chef Bru Calderon para facilitar, confira:

Filé de frango com lemon pepper

Filé de frango na AirFryer Foto: FELIPE RAU

Com apenas 4 ingredientes, você consegue fazer este filé de frango saudável ficar com um sabor levemente apimentado por causa do tempero de lemon pepper (limão com pimenta)

Abóbora assada na airfryer

Abóbora assada Foto: Giulia Cucio

Uma abóbora e seus complementos (dentes de alho, sal, pimenta e azeite) fazem uma receita que pode servir de acompanhamento para vários pratos.

Legumes assados na airfryer

Mix de vegetais Foto: Giulia Cucio

Misture abóbora, abobrinha, batata-doce, cenoura e ainda adicione tomate-cereja, cebola, ervas finas, pimenta-do-reino, azeite e sal, para obter uma combinação bem gostosa.

Aproveite e veja dicas de como tirar o melhor de sua airfryer usando truques de quem entende do assunto.