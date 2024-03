Já parou para pensar na infinidade de opções que combinam com o azedinho das frutas vermelhas? Aqui vão algumas: chocolate - seja ele branco, ao leite ou amargo - baunilha, iogurte, coco e até mesmo vodca. As possibilidades são tantas, que decidimos trazer algumas sugestões para você preparar em casa. Confira as receitas.

Panna cotta de baunilha com frutas vermelhas

Panna cota do Locale Trattoria. Foto: Divulgação: Locale Trattoria

Para sair do comum das receitas com gelatina, vale preparar uma panna cotta de baunilha com frutas vermelhas, que é feita com seis ingredientes.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Torta de abacaxi com coco e calda de frutas vermelhas

Torta de abacaxi com coco e calda de frutas vermelhas Foto: Gladstone Campos

A massa é feita com leite de coco, açúcar mascavo, leite integral, creme de leite, açúcar, amido de milho, gemas, coco e baunilha; já a calda é feita com morangos, framboesas, amoras e açúcar. Não passe vontade e faça o preparo na sua casa com as dicas do chef Sergio França.

Confira a receita

Cheesecake com frutas vermelhas

PUBLICIDADE

Saboroso cheesecake com frutas vermelhas Foto: Júlia Guedes e Madelaine Seagram

Uma cheesecake diferentona da cabeça aos pés - ou deveríamos dizer da base à calda? Nessa receita, a massa da base, que costuma ter um sabor neutro, é feita com frutas secas. A massa, por sua vez, leva queijo chevré ou boursin, e a calda é composta pela mistura de framboesa e morango. A receita é do restaurante Caracolla.

Confira a receita

Rabanada de creme de castanhas, cacau e frutas vermelhas

A rabanada vai perfeitamente bem com açúcar e canela, mas também combina muito bem se leva uma pasta de castanha com algumas frutinhas Foto: TABA BENEDICTO

PUBLICIDADE

Saia do comum com as dicas do chef Gustavo Young e prepare uma rabanada usando pão de fermentação natural, cacau e creme de castanhas, além de um toque levemente ácido com mirtilo, morango e amora.

Confira a receita

Sorvete de frutas vermelhas caseiro

Sorvete de frutas vermelhas caseiro Foto: Marcos Souza

Este sorvete caseiro de frutas vermelhas, idealizado pelo confeiteiro Marcos Souza, é ideal para quem não consome leite de vaca ou quem gosta de leite de coco. A adição de framboesa, morango e amora dá o toque especial para definir o sabor da sobremesa gelada.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Smoothie de frutas vermelhas

Foto: Alex Silva|Estadão

Morangos, amoras, framboesas, água, iogurte e gelo juntos fazem um smoothie ideal para aqueles dias de calor.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Vodca com frutas vermelhas

Drinque de vodca com frutas vermelhas Foto: Giulia Howard/Estadão

Finalizamos esta seleção com um drinque de vodca - ou drink de vodka, como quiser grafar - que mescla suco de frutas vermelhas, limão tahiti, xarope de romã, espuma cítrica e cereja amarena em calda. A receita é da Petros Greek Taverna.

Confira a receita