Há alguns dias, Taylor Swift compartilhou com o mundo algumas boas notícias. Entre elas, a de que foi indicada à várias categorias do MTV Video Music Awards 2023 - também conhecido como VMAs. Além disso, anunciou a regravação do álbum 1989, que se chamará 1989 Taylor’s Version. Ou seja, o que não faltam são motivos para os swifties comemorarem enquanto ouvem as músicas de Speak Now Taylor’s Version, álbum lançado recentemente.

E se alguém tiver precisando de inspiração, basta conferir aqui alguns pratos e drinques feitos com uma das bebidas prediletas da cantora, o vinho branco - preferência que revelou durante uma entrevista à Ellen Degeneres no quadro Burning Questions e que pode ser confirmada em várias de suas fotos nas redes sociais nas quais aparece com uma taça de vinho branco na mão.

Vinho branco com hortelã

Foto: Divulgação Stella Restaurante e Bar

PUBLICIDADE

O vinho branco por si só já é uma ótima alternativa, mas incrementá-lo com hortelã pode fazer o sabor ficar ainda mais interessante. Então coloque ‘I Can See You’ para tocar enquanto prepara e degusta esta versão do Stella Restaurante e Bar. Confira a receita.

Rebujito

Foto: Freepik

E se misturarmos o vinho branco com refrigerante de limão? Esta pode ser uma ótima opção para você curtir ‘Electric Touch’ e dançar bastante ao som da loirinha. Confira o modo de preparo.

Vinho branco seco com caju

PUBLICIDADE

Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Este drink é bem docinho e combina bem com a vibe de ‘Long Live’. A Companhia dos Fermentados usa o vinho branco seco combinado com vermute de caju, laranja, gengibre, limão, açúcar e água. Aprenda a fazer.

Kir Royale

Foto: Codo Meletti|Estadão

O Kir Royale, idealizado pela Associação Internacional de Bartenders, é aquele drinque sofisticado, perfeito para você celebrar todas as suas vitórias ao ouvir ‘Mean’. Veja a receita.

PUBLICIDADE

Asas de frango assadas com limão

Foto: Karsten Moran|NYT

Chegou a hora de cozinhar, então deixa o álbum ‘Speak Now Taylor’s Version’ rolando solto e foca na panela. Nossa primeira receita não podia ser outra, uma das preferidas da loirinha: asas de frango. A versão que ela gosta é a frita, mas essa já ensinamos aqui, então vamos te ensinar esta do ‘The New York Times’, assada e puxada no limão. Confira o preparo.

Camarão com especiarias

Foto: DIV

PUBLICIDADE

As receitas de camarão que você conhece podem até ser difíceis, mas essa é facilzinha. Além do que, este arroz puxado no limão, com gengibre, vinho branco e manteiga contrasta deliciosamente com os camarões picantes e aromáticos e é difícil de resistir. Veja o passo a passo.

Ravioli de abóbora, amêndoas e camarão

Foto: Gustavo Steffens | Terraço Itália

Pegamos com o chef Pasquale Mancini, do Terraço Itália, a receita desse ravioli de abóbora com amêndoas e camarões. Dê uma olhada na receita.

Para ver mais curiosidades sobre Taylor Swift, incluindo quais seus pratos salgados, doces e drinks prediletos, clique aqui.