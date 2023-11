O dia primeiro de novembro é mundialmente conhecido como o Dia do Veganismo. A data foi firmada em 1994 por Louise Wallis como uma homenagem aos 50 anos da The Vegan Society, organização inglesa da qual Wallis era presidente. Para celebrar esse dia, separamos 3 receitas livres de produtos de origem animal que você pode fazer na sua casa! São receitas rápidas, fáceis, saborosas e muito nutritivas.

Hambúrguer vegano do Johnny Rockets

The Streamliner, hambúrguer vegano do Johnny Rockets Foto: Isabel Franson/Divulgação

Para começar com o pé direito, aqui vai uma receita de hambúrguer de planta imperdível! Da rede de restaurantes Johnny Rockets, o The Streamliner é um lanche vegano montado com hambúrguer à base de quinoa, chia e linhaça. Uma opção deliciosa para comer com os amigos.

Confira a receita

Tofu Poke Bowl

Tofu Poke Bowl do Lanikai - Hawaiian Cafe & Bar Foto: Johnny Mazzilli

Prato havaiano, o Tofu Poke Bowl é uma opção prática e rica em proteína vegana. O chef Giuliano Mizukosi Teixeira compartilhou a deliciosa receita regada a shoyu e óleo de gergelim. Fácil e rápida de fazer, é uma excelente alternativa para um jantar leve e 100% à base de plantas.

Confira a receita

Strogonoff vegano

Delicioso strogonoff de plantas Foto: Abel Zamudio

Esta receita é perfeita para reinventar o bom e velho strogonoff. Inove no almoço de domingo com uma refeição deliciosa e 100% livre de alimentos com origem animal. O strogonoff vegano é feito com os cogumelos paris, portobello e shitake, e pode ser consumido com a guarnição de sua preferência.

Confira a receita